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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批藍提案「癱瘓憲法法庭」　藍黨團轟：事後放炮

▲▼立法院國民黨團新會期 書記長林思銘 首席副書記長王鴻薇交接典禮 傅崑萁主持 柯建銘 黃國昌出席觀禮 現場氣氛融洽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲等23人擬具「憲法訴訟法第30條及第43條條文修正草案」，今27日於立法院會順利逕付二讀，無任何黨團及委員提出不同意見。民進黨立院黨團事後稱此修法架空、癱瘓憲法法庭，國民黨立院黨團嗆，為何院會處理本案時民進黨團委員出席三三兩兩，連二十人都沒有，也沒有任何提案表示反對，是動員不力，黨團只能事後放炮對上交代了嗎？

根據翁曉玲等提案，修正內容為有關大法官釋憲與暫時處分門檻規定，從現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。但民進黨對於國民黨的提案認為是癱瘓憲法法庭，國民黨團問，現在賴清德總統兼黨主席的話，民進黨團立委諸公們都視為馬耳東風？身為執政黨立委連聽總統的話，出席立法院動員都開始消極抵抗？重要政策意見內部意見都無法整合？如果這是事實，多頭馬車、各行其事的民進黨政府才是現在中華民國最大的憲政危機。

另外，國民黨團也指出，此次憲法法庭對死刑是否廢除的釋憲文中，要求必須三級三審所有法官都判處死刑，被告死刑才能定讞，無異形同實質廢死，未來針對罪大惡極的重刑犯要判處死刑將比登天還難，這樣如此違背民意的憲法法庭所做的判決，居然只要二分之一大法官同意，就可以做出如此離譜的釋憲文，且依現行法令規範，法官現有總額因迴避、出缺及請假等各種事由而不足十五人出席時，有大法官三分之二出席，二分之一同意即可，恐出現僅三、四位大法官即形成所謂多數意見而作成判決之狀況，難道不需要改革嗎？

國民黨團認為，參照現行與我國同為大陸法系的民主先進國家，德國聯邦憲法法院就特定事項案件，例如喪失基本權利、政黨違憲等案件，若作成對訴訟被告不利之裁判，須有該庭三分之二以上法官之多數同意。又法國憲法委員會成員共九人，依據憲法委員會組織法第十四條，須由至少七名委員才能作成決定。日本有十五位最高法院法官，依據相關裁判事務處理規則須有九名法官出席，且為違憲判決時須由八名以上法官意見一致，都必須有絕對的多數共識，才能形成最終判決。

國民黨團強調，而我國依據現行《憲法訴訟法》之規定，會出現僅三、四位大法官即形成多數意見而作成判決，連15位大法官中過半同意人數都湊不足的狀況，絕對少數就能成為憲法法庭最終解釋判決，如此粗糙、反民主決議程序，這樣一個無法與國際民主先進國家接軌的憲法法庭，不應立即改革嗎？還是民進黨只想讓大法官、憲法法庭永遠淪為執政當局的「御用打手」，也請民進黨大聲向全民說清楚、講明白。
 

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