罷樑投票倒數！桃園藍營參訪基隆城市建設籲基隆人挺謝

▲總召徐玉樹手指處即為「星宇航空」，「飛機艙」主題的公車候車亭。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

基隆市長謝國樑罷免投票倒數，桃園市議會國民黨團26日前往基隆，參訪星宇航空公車候車亭、基隆南站的街舞空間等城市規劃建設，總召徐玉樹表示，基隆很多建設值得桃園學習，黨團期許，基隆市民發揮大智慧，力挺謝國樑市長，讓謝市長繼續留在基隆為大家打拚。

基隆市副市長邱佩琳表示，基隆市政府攜手知名航空公司「星宇航空」，打造全新設計「飛機艙」主題的公車候車亭，候車亭設計融合了飛機艙內舒適與現代感，屋頂更以機場跑道為彩繪主題，極具特色，讓候車亭彷彿走入機艙的趣味。

▲參觀基隆南站街舞空間。（圖／市議會國民黨團提供）

至於基隆街舞空間位在基隆車站南站一樓，空間設有多座展燈、電力插座、大型鏡面，並以hiphop街頭潮流風格進行場域設計，是一座氛圍獨特且不受天候影響的優質舞蹈練習場域。

桃園市議會國民黨團總召徐玉樹表示，謝國樑市長任內建設很多地方值得學習，謝市長在這一段時間對基隆所作的努力，大家有目共睹。民進黨對於非我族類，一律追殺到底，包括議員、立委等都將成為民進黨狙擊目標，但百姓的眼睛是雪亮的，大家希望安居樂業，而謝國樑市長勤政愛民，相信到最後一定會得到最高的支持，反觀民進黨到最後一定會露出狐狸尾巴，讓回力標打到自己。

▲星宇航空「飛機艙」主題公車候車亭。（圖／市議會國民黨團提供）

桃園市議會國民黨團成員包括：總召徐玉樹、副召梁為超、詹江村、楊朝偉、執行長簡志偉及市議員舒翠玲、徐其萬、李柏坊、陳美梅、錢龍、陳韋曄、張碩芳、劉熒隆等人，今天上午前往基隆參訪，正巧因當地大雨造成多處淹水，基隆市災害應變中心三級開設，謝國樑市長取消包括與黨團會面的所有行程坐鎮指揮中心，由基隆副市長邱佩琳陪同，先後參觀位於基隆火車站南站的星宇航空公車候車亭及街舞空間。