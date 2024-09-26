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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰為總預算案邀韓國瑜會面　下令各部會積極溝通

▲▼行政院長卓榮泰宴請綠委，民進黨團幹事長吳思瑤陪同到場。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰宴請綠委。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰26日晚間宴請民進黨立委，會後黨團幹事長、書記長吳思瑤、蔡易餘指出，今日氣氛較昨日輕鬆，面對總預算案遭擋，在交換策略、戰略後，有信心交付審查指日可待，而卓榮泰也已釋出善意盼與立法院長韓國瑜碰面，希望能再多溝通，目前還在等待回覆。

面對預算會期，卓榮泰按照慣例率領行政院的相關首長與黨籍立委進行意見交流，共分為兩梯次，25日主要是內政、教育、交通還有司法法制四個委員會，26日則為經濟、外交國防、財政、衛環。今出席的立委包括陳瑩、賴瑞隆、羅美玲、王正旭、邱議瑩、吳思瑤、林楚茵、蔡易餘、王世堅、蘇巧慧、鍾佳濱、黃捷、陳亭妃、王定宇、郭國文、林月琴等人。

吳思瑤、蔡易餘於會後出面受訪。吳思瑤說，今天是第二梯聚餐，很多議題跟昨天類似雷同，但有更進一步盤點被影響的計畫、預算，卓榮泰已經下令，各部會首長要動起來，積極遊說朝野各黨委員，宣傳預算重要性，而卓院長本人也主動向韓國瑜提出安排會面共商總預算付委審查，都在等待回覆，可以看出來內閣團隊有志一同、分進合擊，要讓預算順利審查。

對於今天討論到的法案，吳思瑤說，有談到財劃法，財政部長有跟大家說明，八月、九月已邀集各縣市針對財劃法交換意見 ，即便如此積極、密集交換意見，但目前還是難達成共識，沒有任何一個縣市能提出共同可以接受的方案，那再加上立法院有十幾個版本，版本差異也很大，

至於是否會有政院版，吳思瑤指出，共識應要建立，才能有下一步，院長的態度是中央這幾年因為經濟成長，稅課收入成長，一定全力加倍給各縣市政府的，不管一般補助款或是統籌分配款，各種專案性補助都會擴大，實際數字也呈現這樣趨勢。

蔡易餘則指出，卓院長也花了不少時間解釋像是禁伐補助等等，雖沒像國民黨立委高金素梅所要求的，但對原住民照顧持續在做，不斷釋出善意，所以希望在野能靜下心理性討論，讓總預算付委，希望韓國瑜可以同意見面，讓大家討論來審總預算。

吳思瑤特別提到，今天特別感人的是國防部長顧立雄及農業部長陳駿季兩部長開了一整天會，結束後仍堅持趕來，而外交部次長吳志中也分享他在國際間感受到對台灣無比強大的支持，他很希望把國際的力量帶回台灣。

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