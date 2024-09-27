憲訴法修法「提高釋憲門檻」逕付二讀　綠營批癱瘓憲法法庭

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（27日）處理藍委翁曉玲提案，要修法提高大法官判決的同意門檻，國民黨團提議逕付二讀，經在場無異議通過，並由國民黨團負責召集協商。民進黨團表示，這樣的法律若未來不幸通過，形同癱瘓憲法法庭。這屆藍白聯手要把立院職權要凌駕其他憲政機關，這當然涉及違憲層級，但還未到最後階段不做悲觀臆測，相信民意抵制、法律業界發聲，可讓藍白委員不要再次破壞憲政精神。

藍委翁曉玲在上會期提案修正「《憲法訴訟法》，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人，目前該案尚未付委，翁曉玲日前則再度加碼提案，欲修正《憲法訴訟法》有關釋憲與暫時處分門檻的規定，從現有總額過半數大法官同意，要改成三分之二以上同意。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，這周程序委員會已經把翁曉玲憲訴法加碼版排入，上會期提修法把現有員額改成法定員額，已經嚴重影響大法官運作，今天的加碼版要針對員額議決提高，一關卡一關，這樣的法律若未來不幸通過，形同癱瘓憲法法庭。

對於議程，吳思瑤指出，循正常議事程序處理，不曉得藍白議事策略，但這周程序委員會已經排入，後續就付委，民進黨團絕對嚴陣以待，這個法案未來不管是審查還是協商，未來透過討論過程讓社會一起關注，立院不是太上立院，憲法並未賦予國會優位。

吳思瑤表示，這屆立委在藍白聯手下，一再把立院職權要凌駕其他憲政機關，甚至憲法法庭之上，權力分立原則一再被癱瘓，這當然涉及違憲層級，但還未到最後階段不做悲觀臆測，相信民意抵制、法律專業界發聲，可讓藍白委員不要再次破壞憲政精神。

民進黨團書記長蔡易餘則指出，從過去大法官解釋到現在憲法法庭裁定，大法官不是只要處理機關間的權力調停，還有涉及國家法律對人民權利侵害時，大法官是一條防線，當人民尋求訴訟救濟，仍無法恢復權利義務時，就會尋求大法官協助。

蔡易餘直言，翁曉玲的提案把大法官裁定門檻大幅提高，這樣的做法不只針對執政黨，也大幅降低人民權利，藍白兩黨修法時還是要以人民為優先，而不是一切都用政治報復，凌駕任何人民尋求救濟權利。