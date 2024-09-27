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快訊／家中堆滿二手電池「5年燒4次」　高雄男遭公共危險罪送辦

▲▼充電釀災！高雄男住家堆滿電池「5年燒4次」　鄰居連署要他搬走。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄電動車電池充電起火，鄰居崩潰「這戶已經燒4次了」。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄鳳山忠義街一間民宅26日晚間7點多發生火警，警消趕到後，發現是正在充電的電動車電池不明原因起火燃燒，迅速布置水線撲滅火勢，事故未造成人員傷亡。據了解，該戶住家疑似網購二手電池回家重新整理再賣出，但5年來已因充電釀4起火災，左鄰右舍不堪其擾報警，全案將依刑法公共危險罪函請高雄地方檢察署偵辦。

▲▼充電釀災！高雄男住家堆滿電池「5年燒4次」　鄰居連署要他搬走。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼充電釀災！高雄男住家堆滿電池「5年燒4次」，鄰居連署要他搬走。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼充電釀災！高雄男住家堆滿電池「5年燒4次」　鄰居連署要他搬走。（圖／記者吳世龍攝）

忠義街一間民宅火警經常發生火警，根據統計，近5年來就接連發生4起，原因包含在1樓客廳燃燒充電中電動機車、電動車電瓶燃燒、戶外燃燒電動機車等。昨晚又因電動車電池不明原因起火燃燒，幸好鄰居發現立即協助撲滅，未造成人員傷亡。

據附近鄰居表示，該名肇事男子疑似從網路收購二手電池，回來整理後再轉手賣人，但常因電池充電導致火災，左鄰右舍鄰居都相當害怕，但講都講不聽，昨也報警處理。

▲▼充電釀災！高雄男住家堆滿電池「5年燒4次」　鄰居連署要他搬走。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄男住家堆滿電池，常因充電釀災，消防局不斷勸導未果。（圖／記者吳世龍攝）

鳳山消防分隊分隊長李韋虢表示，近年來該戶民宅發生4起火災，起火原因都是電動車充電過程中，因電器因素導致，針對這戶民宅多次發生火警，災後都有針對住戶加強勸導，請他一定要改善他的電動車充電行為，尤其這邊是住家環境，會造成左鄰右舍的危險，有請他一定要改善。

警方昨也通知肇事男子54歲黎嫌到案說明，全案依刑法公共危險罪函請高雄地方檢察署偵辦。不過，附近鄰居已經不堪其擾，就擔心萬一又發生火災遭受波及，後果不堪設想，昨天也連署要求房東立即讓該名租客搬走。

▲▼充電釀災！高雄男住家堆滿電池「5年燒4次」　鄰居連署要他搬走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男住家充電池「5年燒4次」，遭公共危險罪送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防局呼籲，電動車電池的使用，的確是近年來相對危險的因子，民眾購買電動車及電池最好選擇有品牌或是有認證的產品。

另外，電動車在住家充電是很危險的事情，因為電池萬一熱失控之後，鋰電池是很難撲滅的，一系列反應就會持續放熱，需要大量水源才能撲滅，宣導民眾不要在室內充電。

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