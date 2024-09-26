提升消防人員救災能力　南消第三大隊辦理救災安全訓練

▲台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了提升消防人員在火災搶救過程中的安全意識及實務救災能力，台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育，期望透過全面性的訓練提升整體救災作業的安全性與效率。

此次訓練課程內容涵蓋救災安全管制觀念、安全管理統一作法等核心議題。透過第三大隊副大隊長及教官群的指導，參與人員對於救災過程中的安全管控有了更深刻的理解。此外，訓練中還包含了水源官執行重點的解說及案例分享，幫助參訓幹部能夠在實際情境中靈活運用所學知識。

在危險物品處理及化災資料查詢的部分，訓練針對如何快速且正確地獲取相關資料進行了詳細的解說，讓消防人員在面對突發事件時能夠迅速反應，保障自身及他人的安全。在無線電頻道的使用上，訓練強調頻道律定、使用紀律及注意事項，這對於提高救災時的通訊效率至關重要。

為了將理論與實務相結合，訓練最後進行了綜合演練。這不僅增進了參與人員之間的默契，更讓每位學員能在實際操作中驗證所學知識的應用，確保在未來的救災任務中能夠迅速而有效地執行。

消防局長李明峯表示，此次訓練不僅是對消防人員專業能力的提升，更是對救災安全意識的強化。我們希望透過這樣的演練，能讓每位消防人員都能在面對災害危急時刻保持冷靜，充分發揮專業技能，確保自身及民眾的安全。





第三大隊的陳坤宗大隊長也強調，救災安全不僅僅是技術上的要求，更需要消防人員在日常工作中養成良好的安全習慣。這次特別針對救災指揮、安全意識及安全管制實施強化訓練，讓每位幹部都能在實務上隨時更新自己的知識，面對日益複雜的救災環境，我們必須時刻準備好。