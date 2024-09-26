　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

提升消防人員救災能力　南消第三大隊辦理救災安全訓練

▲台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了提升消防人員在火災搶救過程中的安全意識及實務救災能力，台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育，期望透過全面性的訓練提升整體救災作業的安全性與效率。

▲台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次訓練課程內容涵蓋救災安全管制觀念、安全管理統一作法等核心議題。透過第三大隊副大隊長及教官群的指導，參與人員對於救災過程中的安全管控有了更深刻的理解。此外，訓練中還包含了水源官執行重點的解說及案例分享，幫助參訓幹部能夠在實際情境中靈活運用所學知識。

▲台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在危險物品處理及化災資料查詢的部分，訓練針對如何快速且正確地獲取相關資料進行了詳細的解說，讓消防人員在面對突發事件時能夠迅速反應，保障自身及他人的安全。在無線電頻道的使用上，訓練強調頻道律定、使用紀律及注意事項，這對於提高救災時的通訊效率至關重要。

為了將理論與實務相結合，訓練最後進行了綜合演練。這不僅增進了參與人員之間的默契，更讓每位學員能在實際操作中驗證所學知識的應用，確保在未來的救災任務中能夠迅速而有效地執行。

▲台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，此次訓練不僅是對消防人員專業能力的提升，更是對救災安全意識的強化。我們希望透過這樣的演練，能讓每位消防人員都能在面對災害危急時刻保持冷靜，充分發揮專業技能，確保自身及民眾的安全。

▲台南市消防局第三大隊於9月20日及26日舉辦兩場次的救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚進行救災安全教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三大隊的陳坤宗大隊長也強調，救災安全不僅僅是技術上的要求，更需要消防人員在日常工作中養成良好的安全習慣。這次特別針對救災指揮、安全意識及安全管制實施強化訓練，讓每位幹部都能在實務上隨時更新自己的知識，面對日益複雜的救災環境，我們必須時刻準備好。

ET快訊
陳致遠稱「過去了」　蔡明里怒批幹話
PS5 Pro搶翻！　他花21萬獲得「保證購買資格」
狂偷蝦皮18間智取店　5人撈127萬
快訊／父母和妻子17人被帶走！黃紹庭仍失聯　檢籲：盡快出面
超思秦語喬放款2208萬　女兒同學卑微求援：母后大人
法院定案！民視賠錢　胡瓜退出除夕節目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

房屋稅新制上路　多屋族將加重課稅

推動大眾交通運輸有成　台東市區公車搭乘數創新高

台東縣延平鄉、東河鄉　公布113年度地籍圖重測結果

綠色奧斯卡！野望影展列車駛進校園　精選紀錄片登場

義大利慢食全球年會將開幕　7組慢食廚人「讓世界看見台東」

饒慶鈴推慢經濟奏效　遠見競爭力台東縣衝全台第二

提升消防人員救災能力　南消第三大隊辦理救災安全訓練

全球健康城市聯盟大會台東縣傳捷報　榮獲全球創新成果獎

台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會　26日與線上展同步開幕

海巡署署務會報移師花蓮舉行　助提振經濟

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

夾娃娃機抓到卡皮巴拉！　阿金喜獲新娃叼整路回家

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

房屋稅新制上路　多屋族將加重課稅

推動大眾交通運輸有成　台東市區公車搭乘數創新高

台東縣延平鄉、東河鄉　公布113年度地籍圖重測結果

綠色奧斯卡！野望影展列車駛進校園　精選紀錄片登場

義大利慢食全球年會將開幕　7組慢食廚人「讓世界看見台東」

饒慶鈴推慢經濟奏效　遠見競爭力台東縣衝全台第二

提升消防人員救災能力　南消第三大隊辦理救災安全訓練

全球健康城市聯盟大會台東縣傳捷報　榮獲全球創新成果獎

台東工藝再次參展FIND亞洲設計博覽會　26日與線上展同步開幕

海巡署署務會報移師花蓮舉行　助提振經濟

午休開房！女律師自曝當上司「小三」　她直言：他愛我愛到死

快訊／蘭嶼24歲女遊客內出血！黑鷹直升機跨海馳援送醫

賴清德力挺3X3籃球　將辦總統盃三對三國際籃球邀請賽

打造下個ZB1！Ment電視台來台選秀　「12歲↑皆可參加」報名開跑

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

紀錄片《淬火》曝光殲-20巡台？　陸國防部：想去就去不必大驚小怪

「圓點的強迫妄想」再現！草間彌生個展12月登台　近70組作品一次看

先探／蘋果AirPods切入助聽器市場

中華eMOVING推「安全駕駛＆金卡納挑戰賽」　11／3桃園報名開跑

先探／外資重新關注液冷散熱產業

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打　摀頭倒地...目擊者：工作人員哭了

地方熱門新聞

嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」！罕見畫面曝

台積電嘉義廠遺址「挖到人骨遺骸」　最新清理進度曝光

南投縣孝女王嘉琪、陳姿妤獲全國孝行獎

大溪武嶺橋科技執法狂開單　民代現勘

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡應永續營運！

「全球前 2% 頂尖科學家」出爐　慈濟17人上榜

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

嘉義縣市明年教師節不送卡片　改送600禮券

駕賓士車載友人前往吳健保靈堂悼祭忘鎖車門30萬元被竊

南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

2024壽山巖觀音寺親子繪畫比賽　即起收件

南消四大主動走進校園推廣防災教育

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

更多熱門

相關新聞

南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，25日晚上前往轄區敏惠護專進行夜間防災防火宣導活動，特別針對該校住宿及在外租屋學生進行宣導，敏惠護專為國內醫護人員重要搖籃之一，期能透過此次宣導活動,將防災教育深耕未來醫護第一線人員。

南消四大主動走進校園推廣防災教育

南消四大主動走進校園推廣防災教育

南消潛水人員全面配發水下通訊裝置提升潛水救援安全

南消潛水人員全面配發水下通訊裝置提升潛水救援安全

嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級

嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級

落實災害初期自主應變南消攜手企業消防編組觀摩演練

落實災害初期自主應變南消攜手企業消防編組觀摩演練

關鍵字：

消防救災南消第三大隊訓練

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面