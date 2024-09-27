新北大安工研食品工廠消防演練　強化公共危險物品應變效能

▲▼新北大安工研食品工廠消防演練。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



新北市政府消防局於昨（26）日下午3時，於淡水區行忠路的大安工研食品工廠股份有限公司，進行了一場公共危險物品場所自衛消防編組暨火災搶救示範演練，提升廠區應對危險物品火災的防災應變能力，強化自衛消防編組的實務操作。

新北消防局表示，新北市轄內的許多公共危險物品場所多為老舊廠房，各廠房因存放物質特性不同，火災發生時的搶救方式也有所差異。因此，火災初期自衛消防編組的運作成效，往往是決定災害損失大小的關鍵。此次選擇大安工研食品工廠進行示範演練，是為了強化廠區「自我財產自我保護」的理念，藉由演練過程，讓員工相互學習觀摩，提升防災常識與緊急應變能力，確保在災害發生時能及時作出有效反應。



消防局也同時進行了火災搶救演練，以提升消防人員面對公共危險物品火災時的應變能力，熟練搶救流程，確保在真正面臨災害時，能夠發揮最佳效能。



新北市消防局專門委員陳勝照表示，落實廠內自衛編組的訓練，使員工更加熟悉廠區佈局及物質安全特性，了解避難路線規劃及消防設備的正確使用。透過扎實的訓練，自衛消防編組能夠有效避免形式化，真正發揮自救功能，在事故初期迅速應變，進一步減少災害損失。