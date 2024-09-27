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南消女力再添佳績　榮獲消防署防火宣導志工楷模

▲台南市消防局推薦義勇消防總隊直屬大隊婦女中隊陳淑貞中隊長，獲選防火宣導志工楷模，將由總統親自表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局推薦義勇消防總隊直屬大隊婦女中隊陳淑貞中隊長，獲選防火宣導志工楷模，將由總統親自表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局推薦義勇消防總隊直屬大隊婦女中隊陳淑貞中隊長，角逐全國6名防火宣導志工楷模，消防署近日評選出爐，台南市代表獲獎，消防署預計將於明年消防節活動由總統親自表揚。

台南市義勇消防總隊直屬大隊婦女中隊陳淑貞中隊長，自2009年加入婦女宣導隊至今已逾15年，2015年榮獲全國婦宣隊評鑑特優，2019年市長黃偉哲頒發「績優防火宣導人員」、2021年榮獲「內政部消防署志工金質獎」、2023年綠點子國際發明暨設計競賽更是一舉獲鈦金、金牌、銀牌、評審團特別獎以及政府服務獎等多項殊榮，故有「消防媽祖婆」之美稱。

▲台南市消防局推薦義勇消防總隊直屬大隊婦女中隊陳淑貞中隊長，獲選防火宣導志工楷模，將由總統親自表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，防火宣導志工們持續地協助辦理各式宣導活動及家戶安全訪視，對於降低台南市住宅火災發生及提昇民眾防災意識皆有顯著成效，本次推派的陳淑貞中隊長亦是為守護民眾的生命財產安全不遺餘力，得此殊榮乃實至名歸。

消防局局長李明峯表示，陳淑貞中隊長身為台南市防火宣導師資教官，針對宣導教具研發及宣導技能創新亦是不遺餘力，她為精進婦宣姐妹專業知識技能，投入防火宣導領域有目共睹，本次防火宣導楷模從第一階段「本市消防局初選」到第二階段「內政部消防署複核」，最終經「內政部消防署決選」，全國僅入選6名，最後能從全國眾多參選者中脫穎而出，足為本市防火宣導之典範，期望未來各位防火宣導志工持續維持熱情與專業，共同打造宜居安全的大台南。

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