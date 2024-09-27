女開心打開包裹「3條活蟲直接掉腳上」　崩潰：再也不敢訂了！

▲女子在包裹中發現活蟲。（圖／翻攝自TikTok／emma.coad.3）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來在網路上爆料，她在快時尚電商平台Shein上網購商品，然而收到包裹後，竟然在裡面發現3隻活蟲，噁心發現把她嚇了一大跳，影片在網路上引發討論。

TikTok女用戶艾瑪(Emma Coad)近來在網路上分享，當她打開Shein的包裹時，在裡面除了發現衣服，還有3條活跳跳的生物，「我只是想要擁有衣服和牛仔裙，但我的包裹裡面卻跳出蟲子」。

影片中可看到，在艾瑪散落一地的包裝袋和衣服中，紙盤上有3條約5公分以上的活蟲正在蠕動。影片獲得30多萬點閱，上百網友留言，「我看到尖叫出來了」、「真的假的啊」、「不！我正準備要下單」、「我已經定了，有3個包裹預計要收耶」。

艾瑪接受《美國太陽報》採訪時表示，包裹內有蟲讓她覺得非常噁心，「我真的很想吐，完全無法忍受，當我把包裹內的物品倒出來時，3條蟲直接掉在我的腳上」，然而她向Shein反映卻沒有獲得退款或任何補償，怒喊以後再也不會訂購。

Shein發言人向《美國太陽報》表示，「當我們收到客戶詢問後立即展開調查，顯示包裹在完成我方品管並離開工廠時，裡面只有Shein的商品，目前已與客戶聯繫並且提供全額退款」。