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烤肉食材下殺3折起！名店「烤肉組合包」夯　在家吃胡同、王品

東森購物網ETmall集結眾多烤肉食材（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網ETmall集結眾多烤肉食材下殺最低7折起。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

下週迎來中秋節，夯肉商機噴發，不少人已經準備好要大烤一波，各大餐飲品牌、燒烤名店紛紛推出烤肉組合包搶攻市場，網購平台也網羅各式各樣生鮮肉品、嚴選醬料，除了有小資精選超值海陸千元有找，還有胡同、王品等名店烤肉美味，不用到店內吃，在家就能輕鬆享受，想省時省力準備，又想省荷包的人，不妨趁這波烤肉食材下殺一次購足。

中秋烤起來，東森購物網ETmall集結烤肉片、牛排、海鮮等眾多食材以及精選烤肉組，下殺最低7折起，而現代人講求省時省力，不想花太多時間在準備上的，挑選一箱配到好的烤肉組合最方便又快速，例如「【食在好神】小資精選7品海陸牛豬烤肉組」約4人份，主打超值千元有找；「赤豪家庭私廚 大份量全牛烤肉箱」大份量好澎湃，再贈活凍南美白蝦1盒，適合7～8人份享用，無論是全牛、海陸、雞豬大餐，希望肉多多或是綜合雙拼，選擇多樣化，可以烤出豐盛美味，同時滿足不同人數需求。

胡同、王品烤肉組（圖／momo提供）

▲胡同燒肉 頂級豪華烤肉，18件組原價4,680元，活動價2,999元。（圖／momo提供）

瞄準烤肉商機，momo號召王品集團、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等品牌，提供上萬種烤肉食材，包含一次購足的烤肉組合包，以及和鑽牛、生食級干貝、炭燒香腸、辣味雞翅等多元頂級與風味食材，眾多生鮮肉品、嚴選醬料、甜品水果等3折起，其中烤肉組合包又以「海陸雙饗」一次到「胃」組合最受消費者喜愛。

像是在家就能享用「胡同燒肉 頂級豪華烤肉18件組」，美國肋眼牛、伊比利豬、花枝切片及美味秘訣胡同烤肉醬等全包辦；五星主廚燒烤醬料秘方加持的「台北寒舍艾美酒店探索廚房x台畜 探索海陸派對29件組」，精品烤肉、生猛海鮮一次吃；「王品嚴選 100盎司重磅多肉奢烤14件組」，重達2.94公斤的肉品搭配白蝦與魷魚，多人聚餐也能大滿足。

胡同、王品烤肉組（圖／momo提供）

▲王品嚴選 100盎司重磅多肉奢烤14件組，原價2,999元，活動價1,799元。（圖／momo提供）

年年烤肉想來點新意，可以考慮台式經典、日式串燒、辣味雞翅等風味美食，除了必嚐以花雕酒調味的「氣炸人生 酒霸香腸禮盒」，還有經典的「黑橋牌 中秋必夯風味香腸組」，在家自製夜市美食大腸包小腸，以及適合嗜辣饕客的「祥鈺水產 紐奧良香雞翅」，居酒屋串燒DIY就選「小嚼士 日式嚴選雞肉串」。

若有預算加菜，富有嚼勁與油花的「漢克嚴選 美國和鑽牛7件組」，限時799元就能品嚐到五星美味；豬肉界的LV「大成 黑蜜豬燒烤嚴選8件組」，澎派份量5至6人聚會都能吃飽飽；海鮮愛好者則是別錯過「元家 日本北海道生食級2S干貝」、「優鮮配 刺身用頂級XL巨無霸天使紅蝦」等頂級海鮮。

隨著中秋將至，烤肉食材買氣升溫，Yahoo奇摩購物觀察近期業績較上月同期成長逾1倍，而消費者無肉不歡，熱門選擇包括牛肉/牛排、鯖魚/秋刀魚、雞肉、豬肉/豬排、烏魚子，其中送禮自用兩相宜的烏魚子動能最強，業績月成長超過3倍。而相較組合式商品，消費者更偏好精選單一食材自組搭配，成串食材因準備方便也成烤肉的好選擇。

Yahoo奇摩購物近期祭出烤肉食材下殺3折起，另觀察烤爐用品買氣漲6倍，尤以大面積、好清洗且低油煙的「電烤盤」最受歡迎，保溫效果佳、顏色繽紛的「陶瓷烤盤」與兼顧美味健康的油切溝槽，更是選購的心頭好；日本製的「珪藻土烤爐」聚熱效果佳、凸顯食材美味與炭香，能滿足饕客挑剔味蕾之外，還可搭配「桌上型除油煙機」讓烤肉歡聚輕鬆無負擔。

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