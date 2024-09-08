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網購族快看！0元起免運吃到飽、滿額送壽司郎　電商9／9限定下單優惠整理

▲▼ 網購,線上消費,刷卡,滑手機,。（圖／Pixabay）

▲99購物節來襲，電商平台在9/9當天祭出限定優惠來衝買氣。（圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節迎來買氣最高峰，瞄準入秋換季以及囤貨日用品等消費需求，電商平台大打促銷，從AI家電、品牌保養、衛生紙到保健品，甚至是黃金，都能搶到超值價格外，9/9當天更推出限定優惠來刺激消費力，網購族想省荷包不能錯過，以下整理多家網購好康內容供參考。

東森購物網

針對99購物節，東森購物網ETmall祭出全站滿額最高送$4,800，並精選9元、99元夯物下殺，包含時尚托特包、零食收納筐、韓風遮陽帽等用銅板價就能入手，9/9再加碼全站回饋9%，以及滿額登記送E幣、東森幣等活動，尤其中秋節將至，烤肉箱、烤肉用具等趁現在買齊最划算。此外，活動期間觀察到保健、美食、美妝買氣特別熱絡，統計是站上前三大熱賣品類，顯示現代人越來越注重身體保養，使得葉黃素、益生菌、魚油等保健品銷售表現亮眼。

東森購物網ETmall「99好惠買」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ETmall「99好惠買」即日起暖身開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網

瞄準99購物力，momo購物網在9/9這天推出一日四重限定優惠，包含「下單抽iPhone 新機」、「滿額送壽司郎」、「夜貓加碼99元mo幣」，以及互動遊戲「擲骰送mo幣」，其中累積消費滿2,000元，即可登記領取限量「壽司郎 壽司兌換券」，限量7,000名。而據站上銷售觀察，入秋美妝保養、換季清潔家電、中秋烹飪鍋具是三大熱銷品類，因此也精選獨家下殺或首賣商品，理膚寶水獨家淡斑美肌禮盒優惠價1,705元再送品牌獨家針織包，小米掃拖機器人X20下殺8,488元，Le Creuset琺瑯鑄鐵鍋橢圓鍋23cm超低價3,999元，都是網購族可以鎖定的重點。

蝦皮購物

蝦皮購物則是祭出「全站0元起免運吃到飽」、「集點換購9元起」、「Lalamove千元配送金」等三大優惠，進站即可領每人6張全站299元起免運券，1張限9/9當日0～2點使用、5張9/9全天可用，想省運費的人要好好把握，另外在9/9下單選擇蝦皮店到店，並於月底前到貨、到貨日一天內完成取貨，有機會抽獎成為最高100萬現金得主。

此次也攜手超過50大品牌針對熱銷排行榜推出年度強品6折起，像是搭載首創AI污漬辨識的Dreame追覓台灣X40 Ultra掃拖機，優惠價33,688元；原價1,360元的倍潔雅x蝦皮聯名抽取式衛生紙、原價2,899元的幫寶適增量版褲型，皆不用千元即可入手；隨著金價漲勢屢創新高，人氣黑馬商品錢母小金塊限時下殺近半價，優惠價4,000元有找。

蝦皮購物「9.9超級購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲錢母小金塊，9月9日優惠價3,899元。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物

PChome 24h購物精選居家、日用、時尚、美妝等品類，推出「開學計畫」、「99超值」、「1999必買」多個超值活動專區，優惠低至4折起，每日限量強檔夯品包括：Apple AirPods 3原價5,980元，限時瘋搶只要1,999元；KIEHL'S激光極淨白淡斑精華更激殺價1,999元；Type-C 100W快充數據線限時僅售99元。活動期間消費搭配99購物券，最高再折400元，9/9指定時段下單最高可享4% P幣回饋，再加碼LINE購物4%，若使用星展PChome Prime聯名卡支付，最高回饋上看23%。

Yahoo奇摩購物

物價漲聲不斷，Yahoo奇摩購物主打全站3折起、爆款銅板價99元商品限時搶等優惠，為了精準消費省荷包，平台上「以量制價」購買潮持續發酵，尤以日常必備消耗品最顯著，像是箱購「瓶裝水/氣泡水」、多組數的「洗沐用品」等都是消費者搶購囤貨的目標。一物多效商品也很受青睞，如夏季外出必備「涼感濕巾」可降溫又可去除黏膩感、「多效洗衣球」同時告別濕悶臭味與病毒細菌、「大容量吸管杯」兼具環保與實用便攜功能。此外，Yahoo奇摩拍賣一起同慶，9月每週二7-ELEVEN滿額免運、其餘天數運費天天半價。

Yahoo奇摩購物「99好買節」（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲必買必囤的民生消費品、爆款銅板價99元商品限時搶等優惠。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

樂天市場

樂天市場祭出天天整點領優惠券，最高現省300元，99購物專區限時下殺9元起，使用「樂天市場APP」購物，滿額享4%回饋，並精選近50家品牌名店，包括屈臣氏、草莓網、日本樂天官方嚴選、杏一健康生活館、每日優果、快車肉乾、聯華食品、大成食品、喜之坊、塔吉特、安永鮮物、生活飲料等，下單賺10%回饋無上限，刷指定信用卡再享最高回饋10%。

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