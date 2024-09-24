「蠟瓶糖」竄台恐害兒少健康　教團：學校和家長應教導風險

▲中國大陸爆紅的糖果「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」也在台灣掀起熱潮。（圖／翻攝自淘寶官網）

記者楊惠琪／台北報導

中國大陸爆紅的糖果「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」近期也在台灣網購平台掀起熱潮，因無標示成分，有專家質疑含有工業用蠟恐有致癌風險。國教行動聯盟青年部今發出聲明指出，僅下架產品無法解決根本問題，呼籲衛福部應立即建立完整且嚴格的報關與查驗機制，特別是針對網購平台和從國外攜帶回台的商品；教育部也應推動正確食品安全教育，確保兒少消費者的健康。

成分不明的「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」，近期在台灣網購平台也可買得到，衛福部指出，經清查國內邊境查驗系統「蠟瓶糖」無報驗紀錄，目前在台灣市面上販售都是違規產品，涉規避查驗依《食安法》最高可處300萬元罰鍰。而台北市、新北市教育局上周也緊急發文給各學校，加強宣導別購買來路不明的零食。

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國教盟青年部代表李雨函表示，目前監管體系存在漏洞，許多商品以更改名稱來規避檢驗，或者消費者會將產品從國外攜帶回來，讓未經查驗的產品輕易進入市場，衛福部應立即建立一套完整的報關與查驗機制，確保所有商品，無論是網購平台上的還是出國攜帶回來的，都必須經過嚴格檢驗後才可流入市場。

國教盟青年部指出，衛福部應建立完整的報關與查驗機制，包括所有進口商品必須如實申報，並需詳細標示商品名稱、成分、來源地及生產商資訊，避免透過更改名稱來規避查驗，並強化對進口食品的查驗程序。

國教盟青年部也呼籲教育部，應與衛福部密切合作，推動食品安全教育，學校和家長也都應肩負教導兒少如何辨識食品標示與了解進口商品的安全風險。

此外，針對網購平台，政府應要求平台方對其銷售的進口食品進行更嚴格的監控，確保所有商品經過查驗程序。而海關應加強監控，對於出國攜帶回台的商品進行隨機抽檢，以防止未經檢驗的產品進入市場。