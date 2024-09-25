中國SHEIN私自拋售兩大名牌　adidas和PUMA怒喊告

▲中國快時尚品牌SHEIN涉侵權。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

在未經德國知名品牌adidas和PUMA許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價拋售這兩家企業的產品，adidas和PUMA強烈批評SHEIN的上述做法，並稱正考慮採取相應法律步驟。

德國之聲中文網24日引述南德意志報等德媒報導，SHEIN平台上可以找到adidas的Samba鞋，但售價卻遠低於adidas自家的網店。adidas發言人強調，「adidas自身沒有在SHEIN平台上從事銷售活動，也不會允許該平台銷售adidas的產品」。

報導說，SHEIN已經一躍成為全球最大的服裝銷售平台，過去一年，SHEIN的銷售額高達290億歐元，超過了服裝零售巨頭H&M。

去年11月，SHEIN曾準備在華爾街上市，但最後並未成功。SHEIN目前已經改變計畫，並於今年6月向倫敦交易所提交IPO文件。

SHEIN在中國的一些低薪工廠生產其無品牌服裝，由於拋開了中間商環節，因此可以長期保持超低的價位。不過，很多顧客還是更喜歡他們所熟悉和信任的品牌。

據報導，SHEIN歐洲平台也出現大量PUMA的產品。PUMA公司一名女發言人表示，「如果交易場所和平台不採取合作態度，不肯主動下架那些未獲授權的產品，我們將保留走法律途徑的權利」。

報導指出，SHEIN平台上銷售的上述商品可能是一些授權零售商的積壓產品。合作經銷商低價轉賣積壓產品，對品牌製造商來說是個長期問題，但由於SHEIN的覆蓋面與日俱增，廉價拋售積壓產品勢必造成更嚴重的影響。

PUMA總裁弗洛伊特（Arne Freundt）表示，「SHEIN平台的銷售品質不符合PUMA的品牌定位，與PUMA格格不入」。