　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國SHEIN私自拋售兩大名牌　adidas和PUMA怒喊告

▲▼中國快時尚品牌SHEIN。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國快時尚品牌SHEIN涉侵權。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

在未經德國知名品牌adidas和PUMA許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價拋售這兩家企業的產品，adidas和PUMA強烈批評SHEIN的上述做法，並稱正考慮採取相應法律步驟。

德國之聲中文網24日引述南德意志報等德媒報導，SHEIN平台上可以找到adidas的Samba鞋，但售價卻遠低於adidas自家的網店。adidas發言人強調，「adidas自身沒有在SHEIN平台上從事銷售活動，也不會允許該平台銷售adidas的產品」。

報導說，SHEIN已經一躍成為全球最大的服裝銷售平台，過去一年，SHEIN的銷售額高達290億歐元，超過了服裝零售巨頭H&M。

去年11月，SHEIN曾準備在華爾街上市，但最後並未成功。SHEIN目前已經改變計畫，並於今年6月向倫敦交易所提交IPO文件。

SHEIN在中國的一些低薪工廠生產其無品牌服裝，由於拋開了中間商環節，因此可以長期保持超低的價位。不過，很多顧客還是更喜歡他們所熟悉和信任的品牌。

據報導，SHEIN歐洲平台也出現大量PUMA的產品。PUMA公司一名女發言人表示，「如果交易場所和平台不採取合作態度，不肯主動下架那些未獲授權的產品，我們將保留走法律途徑的權利」。

報導指出，SHEIN平台上銷售的上述商品可能是一些授權零售商的積壓產品。合作經銷商低價轉賣積壓產品，對品牌製造商來說是個長期問題，但由於SHEIN的覆蓋面與日俱增，廉價拋售積壓產品勢必造成更嚴重的影響。

PUMA總裁弗洛伊特（Arne Freundt）表示，「SHEIN平台的銷售品質不符合PUMA的品牌定位，與PUMA格格不入」。

ET快訊
他吃鐵板燒驚見「蟲在肉上跳舞」　影片驚呆眾人
央行打房下重手恐「濫殺無辜」　楊金龍：1個月內提配套措施
LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」
真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國SHEIN私自拋售兩大名牌　adidas和PUMA怒喊告

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

近50年來首例！新加坡部長級官員涉貪遭審判　認「收禮物」等5罪

日女YTR「無罩騎腳踏車」上下人行道震動　吸231萬觀看

日本「周休三日」難推行！專家曝背後原因：文化導致

快訊／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡

特斯拉AI覺醒？辣妹網紅自動停車目睹「愛車落跑」！她猛追畫面曝

富豪正妹妻開價700萬「做愛到讓我懷孕為止」　他報名慘了

電子作戰延伸GPS詐騙！每天數千航班遭到干擾　地圖出現錯誤引導

客機發「7700緊急代碼」急轉降！　男乘客心臟驟停機上身亡

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

中國SHEIN私自拋售兩大名牌　adidas和PUMA怒喊告

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

近50年來首例！新加坡部長級官員涉貪遭審判　認「收禮物」等5罪

日女YTR「無罩騎腳踏車」上下人行道震動　吸231萬觀看

日本「周休三日」難推行！專家曝背後原因：文化導致

快訊／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡

特斯拉AI覺醒？辣妹網紅自動停車目睹「愛車落跑」！她猛追畫面曝

富豪正妹妻開價700萬「做愛到讓我懷孕為止」　他報名慘了

電子作戰延伸GPS詐騙！每天數千航班遭到干擾　地圖出現錯誤引導

客機發「7700緊急代碼」急轉降！　男乘客心臟驟停機上身亡

東京電玩展倒數2天　Ubisoft緊急取消：各種原因造成

老闆怨「南部開5萬」徵不到人　工作內容讓全場喊扯：你在找超人嗎

中國SHEIN私自拋售兩大名牌　adidas和PUMA怒喊告

結核病發生率為全國1.4倍　南投獲贈胸部X光巡迴醫療車

睽違6年金門聖誕慶典大遶境　漳州劇團成開放陸客首團宗教交流

公司快倒！他「開求職履歷」遭老闆大罵發配邊疆　全場卻喊爽賺

北檢查超思「轉移柯文哲案」？郭正亮曝賴清德盤算：有高手操盤

陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了

搶免費雞蛋！陸女遭推擠跌倒「重傷亡」　超市被判賠

年底翻身有望！12生肖轉運秘訣大公開　把握最後機會

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

國際熱門新聞

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

即／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡

新加坡前交長認5罪！新加坡近50年來首例

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

特斯拉自動停車竟「落跑」！辣妹狂追畫面曝

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

日本「周休三日」難推行　專家曝原因

核武炸倫敦模擬片曝光　估85萬人死亡

漁夫撈到7月大女嬰　媽媽聯手男友棄屍

男童畫展滑手機不看路　撞飛千萬名畫

更多熱門

相關新聞

愛迪達：中國製造佔8成　對中國充滿信心

愛迪達：中國製造佔8成　對中國充滿信心

愛迪達全球首席執行官比約恩古爾登（Bjoern Gulden）近日訪問上海，他表示，今年是愛迪達深耕中國市場的第27年，中國製造的愛迪達產品佔超過8成，愛迪達對中國市場、中國體育產業的發展充滿信心。

台灣「改款新福特Kuga」將有全新跨界

台灣「改款新福特Kuga」將有全新跨界

下半年新款跑鞋超慢跑也能穿！

下半年新款跑鞋超慢跑也能穿！

高爾宣將迎天蠍女兒急討教9m88

高爾宣將迎天蠍女兒急討教9m88

秋冬必收3雙人氣超高「德訓鞋」

秋冬必收3雙人氣超高「德訓鞋」

關鍵字：

SHEINadidasPUMA

讀者迴響

熱門新聞

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

大阪射擊遊戲花5000元當小丑！A賞後竟有「透明平台」

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

男大生赴陸失聯　母：台灣人賣台灣人

即／指使槍手伏擊吳明達！藏鏡人5至6萬交保

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面