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北捷椅子硬邦邦　日本妹「坐到屁股痛」！設計原因曝…一票長知識

▲▼台北捷運市府站31日跨年夜9時許人潮狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北捷運。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

捷運方便又快速，是不少人仰賴的大眾交通工具，也是觀光客來台灣旅遊的主要交通工具，來自日本的YouTuber愛子，最近搭乘台北捷運，發現跟日本電車差很多，北捷的捷運座椅很硬，坐到屁股很痛，後來才知道，原來是為了防火而設計的，貼文掀起討論。

愛子在Threads發文，發現台灣的捷運與日本的電車不一樣，相較於日本電車，台灣捷運的座椅比較硬，且坐久了會讓屁股感到不適，但實際上，這樣的設計是為了防火安全考量，「而且好像比較好清潔？每天都很乾淨。」

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貼文曝光，網友大喊長知識，「感覺布的萬一吸水吸汗會超臭」、「日本布椅，夏天感覺很不舒服，不是很乾淨的感覺」、「台灣的是好清，日本的是舒適」、「日本電車我懷疑根本不太清」、「如果椅面是布料，翻倒飲料會非常臭」。也有網友喜歡日本座椅，「但我喜歡日本的椅子，台灣的椅子上一個人坐久了，下一個人馬上坐下去椅子會有上一個人的溫度，日本的雖然也有，但感覺不太出來」。

▲▼捷運站下班時段 捷運車廂 人稀少 善導寺站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲捷運座椅是防火材質。（圖／資料照）

有網友點出關鍵原因，「台北捷運乘坐時間一般比較短」、「台灣的捷運主要是相對短程為主，這樣的設計還行，日本常常串聯到不同線，會開到郊區，不適合這種設計」。

事實上，北捷曾在臉書分享冷知識，捷運車廂內座椅使用很硬的材質，是為了達到防火的效果，為顧及旅客安全，捷運電聯車車廂內部的所有材料，皆須使用符合規範的防火材質，包含大家平常乘坐的藍色座椅，也是使用符合防火性能的FRP材質製作，「雖然坐起來冰冰冷冷不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全」。 

由 @aiko_738 發佈
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