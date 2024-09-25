深耕未來醫護第一線　南消一大隊結合敏惠醫專辦理防災宣導

▲台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，25日晚上前往轄區敏惠護專進行夜間防災防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，25日晚上前往轄區敏惠護專進行夜間防災防火宣導活動，特別針對該校住宿及在外租屋學生進行宣導，敏惠護專為國內醫護人員重要搖籃之一，期能透過此次宣導活動,將防災教育深耕未來醫護第一線人員。

此次宣導活動內容豐富多樣，包括避震演練、滅火器操作、室內消防栓射水操作、消防車及隨車器材介紹以及防火防災宣導等項目。活動中，學生們學習了在地震或火災中正確的逃生觀念，並且了解了消防員的工作性質，體驗了室內消防栓射水滅火及充實了用火、用電安全、避難逃生以及住警器裝設等重要知識。

防災部分，重點包括示範正確之地震保命三步驟「趴下Drop、掩護Cover、穩住並抓住桌腳Hold on」等動作外，並介紹緊急避難包所必備之物品，讓防震教育扎根並落實至日常生活中，同時亦進行防火觀念教育，內容包含滅火器操作要領、CPR教學、使用爐具烹煮時『人離火熄』、『老舊電線更換，延長線安全使用方式』、『住宅用火災警報器』裝設注意事項、瓦斯桶應有『檢驗合格標誌』、購買煙火爆竹要認明「認可標示」等宣導，教導學生如何檢視家中及工作環境危險因子，進而改善，以避免災害之發生。

市長黃偉哲表示，防災教育及宣導為預防工作重要之一，災害來臨時，若能擁有正確防災相關知識就能將傷害降至最低，未來學生畢業帶入職場，讓防災觀念成為生活一部分，打造幸福的安全城市。

消防局局長李明峯表示，透過分隊積極落實執行宣導，社區、學校、家庭同步推廣重視，保障自己與家人生命財產安全，降低災害風險及財產損失。

第一大隊大隊長邱國禎表示，防災教育宣導為預防工作前鋒，分隊透過宣導活動,深耕防災教育,相信一定能防範於未然。