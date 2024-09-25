南消潛水人員全面配發水下通訊裝置　有效提升潛水救援安全

▲台南市消防局2024年採購水中通訊連結器及通訊岸台， 9月23至26日於屏東縣恆春鎮萬里桐辦理二梯次教育訓練及潛水複訓，提升援安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局2024年採購水中通訊連結器及通訊岸台，於7月順利完成驗收，並在9月23至26日於屏東縣恆春鎮萬里桐辦理二梯次教育訓練及潛水複訓，本次訓練潛水成員共計有70人，藉由潛水通訊裝備的升級，未來將更能有效提升人員的執勤安全，並讓水域救援工作更加順遂。

在水域的救援過程中，存著許多風險及突發狀況，消防同仁雖非專業的水下作業單位，但也一直積極導入潛水相關之安全裝備器材，以確保人員的執勤安全，而本次採購的水中通訊連結器，是為搭配潛水人員現有的全罩式面鏡，讓水下搜救同仁能互相進行對話，而不需再透過手勢或繩索信號進行溝通，而通訊岸台可讓岸上人員隨時與水下潛水人員進行通話，並讓指揮官隨時掌握水下搜救狀況，這些完善且安全的裝備器材，讓人員未來能夠更專心的執行潛水救援任務。

「防範勝於未然」，消防人員的安全永遠為第一優先，面對災害現場，先進的裝備不僅可以讓消防人員更安全的執行救災任務，更能逐步代替消防人員深入危險之區域進行勘察或救援，比如無人機能利用俯視角的影像資訊來協助岸上搜救作業、水下機器人取代潛水人員在危險未知區域進行水下搜索並回傳即時影像，作為決策判斷之依據降低人員下水風險，而遙控動力救生圈，可將溺水者拖帶至人員可施救處，這些科技裝備的導入，讓整體救災作業變的更安全，也更有效率。為此，台南市政府消防局召集潛水教官團規劃完整潛水救援模組結合天上飛的空拍機軌跡搜索、水上漂的遙控動力救生圈及水下用的聲納掃描八軸水下機器人，劃分熱區、暖區及冷區場域，提升搜溺效率，建構救災安全環境。

市長黃偉哲表示，消防人員在進行水域搶救時，本身的安全防護也需要特別重視，消防局近年來除了加強潛水技能及觀念，並添購潛水相關安全裝備，一方面提升了專業技能，也同時保障潛水同仁的執勤安全，讓民眾生命財產更多一層保障，並持續以守護民眾安全為宗旨不斷努力精進。

消防局長李明峯表示，消防人員執勤的安全性，不容輕忽，完善的裝備讓潛水人員在面對不明水域環境時，能更有保障，而在裝備器材的充實外，消防局對於人員的訓練更是特別重視，透過潛水教官團持續教育訓練與技能精進，讓潛水救援的安全觀念深植同仁心中，進而確保同仁的執勤安全。