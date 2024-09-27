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小米推14T Series首度搭載徠卡鏡頭+鈦金屬色　搶中階機市場2萬有找

記者蘇晟彥／台北報導

Xiaomi 小米 27日舉辦記者會將推出全新 14T Series，搭載與徠卡聯手打造的 Summilux 移動光學鏡頭、4大AI功能，主打中階手機市場，同時在14T Pro上更使用「鈦金屬」推出3色，14T則推出罕見「檸檬綠」搭配皮革材質，打造獨特手感。此外，在記者會上還公佈將與一卡通、悠遊卡合作，在小米手環9 NFC中全面支援無接觸支付功能，讓智慧生活全面升級。

▼小米14T 推出檸檬綠特殊色，14T Pro則推出「鈦金屬」3色。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 小米14T 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 小米14T 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiao mi小米27日宣布推出全新14T Series，鎖定中階手機市場，分別有14T 及 14T Pro三色，本次手機主打超強夜間拍攝，與徠卡共同研發的全新一代移動光學鏡頭。Xiaomi 14T Pro 作為 T 系列首款配備光影獵人 900 感光 元件的手機，擁有 f/1.6 大光圈，捕捉更多光線實現更高動態範圍與細節，呈現震撼的夜景效果。Xiaomi 14T 則配備 5000 萬像素廣角主鏡頭，Sony IMX906 感光元件，夜間拍攝時色彩鮮明、細節豐富。

Xiaomi 14T Series 作為 T 系列首款搭載徠卡 Summilux 主鏡頭的機型，融合高透光率材料與先進光學設計，呈現出清晰、純淨且層次分明的光影細節。Xiaomi 14T Pro 配備 5000 萬像素主鏡頭及光影獵人 900 感光元件，提供高達 13.57EV 的超高動態範圍（HDR），無論明暗光線，均可捕捉細膩細節。雙原生 ISO Fusion Max 技術融合高、低 ISO，確保在各種光線條件下拍出最佳影像。無論是昏暗街頭或燈火輝煌的夜景，Xiaomi 14T Pro 都能呈現色彩鮮明、細節豐富的畫面。

在外型上，Xiaomi 14T Pro 是 T 系列首款採用金屬原色與高強度鋁合金中框設計的機型，展現出堅固耐用且極具高級感的機身，帶來出色的視覺與觸感體驗。其金屬邊框以高強度鋁合金打造，比 Xiaomi 13T Pro 提升 116% 的抗衝擊性，強化了整體耐用性。金屬 Deco 設計提升品質感，3D 曲面背板則提供更舒適的握感。該機型還具備 IP68 防塵防水等級，增添額外保障，將提供鈦灰、鈦藍、鈦黑三款金屬色系，突顯金屬力量之美。Xiaomi 14T 同樣以精緻金屬質感設計為特色，簡約優雅，並配備全新金屬鏡頭 Deco，提升質感。它提供鈦灰、鈦藍、鈦黑三款天然金屬靈感配色，以及限量檸檬綠色版本，背板由多層生質純素皮革製成，包含 50% 檸檬纖維及 100% 再生 PET 材質，體現永續與時尚的融合。超窄 1.7mm 邊框設計增強沉浸感，並具備 IP68 防塵防水功能，為用戶提供日常與意外場景的可靠保護，展現不凡品味與前衛個性。

Xiaomi 14T Series 上市資訊 售價僅需 $14,999 元起
Xiaomi 14T Pro 提供鈦灰色、鈦藍色、鈦黑色與三種顏色選擇，12GB + 512GB 定價為新台幣 $17,999 元，12GB + 1TB 定價為新台幣 $19,999 元；Xiaomi 14T 提供鈦灰色、鈦藍色、鈦黑色與檸檬綠四種顏色選擇，12GB + 512GB 定價為新台幣 $14,999 元，於 9 月 27 日 14：30 起在小米商城 mi.com、全台小米之家、東森購物小米旗艦館等通路開賣，10 月 15 日起三大電信全面開賣。

參數 Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T
尺寸 160.4mm x 75.1mm x 8.39mm 160.5mm x 75.1mm x 7.80mm（玻璃）
160.5mm x 75.1mm x 7.95mm（PU材質）
重量 209g 195g
系統 Xiaomi HyperOS Xiaomi HyperOS
螢幕 6.67" 1.5K AMOLED 螢幕
解析度：1.5K (2712 x 1220)
446 ppi 像素密度
螢幕更新率：最高達 144Hz
峰值亮度 4,000 nits
3,840Hz PWM 調光
廣色域：DCI-P3
三重德國萊因 TÜV 護眼認證
• TÜV 萊因低藍光認證（硬體解決方案）
• TÜV 萊因零頻閃認證
• TÜV 萊因節能與友善認證		 6.67" 1.5K AMOLED 螢幕
解析度：1.5K (2712 x 1220)
446 ppi 像素密度
螢幕更新率：最高達 144Hz
峰值亮度 4,000 nits
3,840Hz PWM 調光
廣色域：DCI-P3
三重德國萊因 TÜV 護眼認證
• TÜV 萊因低藍光認證（硬體解決方案）
• TÜV 萊因零頻閃認證
• TÜV 萊因節能與友善認證
效能 MediaTek Dimensity 9300+
4nm 高能效工藝製程
CPU：1 x Cortex-X4 最高主頻達 3.4GHz
3 x Cortex-X4 最高主頻達 2.85GHz
4 x Cortex-A720 最高主頻達 2.0GHz
GPU：Immortalis-G720 MC12
12GB 記憶體 LPDDR5X 記憶體
UFS 4.0 儲存介面		 MediaTek Dimensity 8300-Ultra
4nm 高能效工藝製程
CPU：1x Cortex-A715 最高主頻達 3.35GHz
3x Cortex-A715 最高主頻達 3.2GHz
4x Cortex-A510 最高主頻達 2.2GHz
GPU：Arm Mali-G615 MC6
12GB 記憶體 LPDDR5 記憶體
UFS 4.0 儲存介面
相機 LEICA VARIO-SUMMILUX 1：1.6-2.2/15-50 ASPH
50MP 後置主鏡頭		 LEICA VARIO-SUMMILUX 1：1.7-2.2/15-50 ASPH
50MP 後置主鏡頭

Xiaomi 14T Series｜科技創新與 AI 賦能 開啟智慧生活新篇章
 Xiaomi 14T Series 首次將先進的 AI 功能與 Xiaomi HyperOS 系統深度融合，結合設備端和雲端的計算能力，讓用戶在日常生活中能夠更加高效地工作、更智慧地規劃旅行，並輕鬆創建內容，真正解鎖智慧生活新篇章。「翻譯助手」、「查詢助手」、「影像助手」及「文件助手」四大 AI 功能，進一步提升了用戶的便利性與效率，讓日常任務更加輕鬆快捷。Xiaomi HyperOS 整合了搜尋、語音、文字、影像和影片五大多模態資源，將生產力和創造力提升到全新高度，重新定義用戶體驗。此外，Xiaomi HyperOS 還新增了三大功能，包括跨裝置通話、應用程式接力與跨裝置播放，實現裝置間的無縫連接，提升生產力與使用便捷性。

▲▼ 小米14T 。（圖／記者蘇晟彥攝）

14T也將成為小米首款iPASS 一卡通虛擬卡整合至 Google 錢包™ 的智慧型手機系列，讓出行與支付變得更加簡便，用戶只需輕觸手機，便可透過 Google Pay 感應支付。

此外，小米攜手悠遊卡公司推出「小米行動悠遊卡」支援「SuperCard 超級悠遊卡」全面覆蓋悠遊卡的所有支付功能，能讓用戶享受更加便捷的無接觸支付與智慧生活體驗。Xiaomi 手環 9 NFC提供午夜黑、冰川銀顏色選擇，定價為新台幣 $ 1,395 元。

▲▼ 小米14T 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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