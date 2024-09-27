黃紹庭涉貪約談前落跑「人逃廈門」　國民黨暫不黨紀處分

▲國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，目前失聯中。（圖／翻攝自臉書）



記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，包括黃紹庭的父母親和服務處人員共17人被帶回偵訊，其中6人交保、1人聲押。據悉，黃疑似在檢調收網前一刻搭機出境，目前人在中國廈門，對此，國民黨高雄市黨部表示，目前尚在司法調查階段，現階段並不會對其進行黨紀處理，後續依司法調查結果及黨內相關規定辦理。

檢調接獲檢舉稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，貪汙金額恐高達百萬，26日一早兵分多路前往10處地點搜索，並帶回黃的雙親、和服務處人員共17人，訊問後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，1名服務處人員遭聲請羈押，但黃本人卻消失的無影無蹤。

▲▼檢調人員到黃紹庭服務處搜索。（圖／記者吳世龍翻攝）

據悉，搜索前一天檢方確認黃還在住家，未料他疑似提前得知收網時間，在昨天清晨6時許，就被鄰居目擊帶著行李坐上計程車離去，而地點正是小港機場，並在現場購買上午7時30分往廈門的機票，順利飛離台灣。

針對黃紹庭遭搜索一案，國民黨高雄市黨部表示，呼籲外界調查期間不要過度解讀，靜候司法調查結果，也希望司法機關勿枉勿縱，維護司法公平正義。 至於是否會祭出黨籍處分？市黨部表示，目前尚在司法調查階段，現階段並不會對其進行黨紀處理，後續依司法調查結果及黨內相關規定辦理。同時也呼籲黃紹庭議員能誠實面對，勇敢接受司法調查。

目前檢方不排除另行分案查辦洩密罪，另外，黃迄今無投案跡象，是否會發布通緝、何時發布，檢方強調「依法律規定處理」。