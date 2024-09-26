死刑有條件合憲　綠研議修法落實終身監禁的配套

▲民進黨輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

憲法法庭日前針對死刑作出「有條件合憲」的判決，外界分析未來判死難度高，引發討論。民進黨團表示，尊重憲法法庭，立法院優先要做的工作就是如何把配套措施透過修法完備化，他們已積極研議中，例如透過修法來強化所有犯罪人可能逃避刑責的作為，也會透過修法推動無期徒刑不得假釋的制度，落實轉化為終身監禁的配套。

民進黨團書記長蔡易餘表示，大法官守護憲法，憲法法庭的結論是憲法的延伸，當法律跟大法官解釋有所扞格的時候，就必須要做調整，民進黨團未來還是要針對大法官的內容，適度地提出是否要進行修法的因應，以及是不是要有相對應的配套措施，這部分都是未來要去思考的。

蔡易餘指出，國民黨在大法官做出解釋後，不斷地用「實質廢死」這4個字來對大法官進行批批判以及政治操作，事實上，國人應該一起來思考，在大法官做出這樣的解釋之後，政府是不是有因應的修法的配套措施，以及如何遏制犯罪者，應該受到刑事應有的處罰，還有在進行這樣刑事處罰的時候，是不是要有相對應的配套，比方說要怎麼避免犯罪者都用精神問題來作為脫罪、避免死刑的原因，這些事情應該要透過法律來避免。

針對國民黨立委吳宗憲稱接下來會集結修法、民意行動，甚至不排除發起反廢死公投，民進黨團幹事長吳思瑤表示，這時候應收起口水，去推動修法，完備配套措施，民進黨團非常務實、具體地對於未來的修法已經進行積極研議，會擴大修法來避免未來冤案的產生，並透過修法來強化所有犯罪人可能逃避刑責的作為，也會透過修法推動無期徒刑不得假釋的制度，落實轉化為終身監禁的配套，這是面對大法官解釋，負責任的立委所該做的主張。