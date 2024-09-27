台南「知名小吃」被嫌難吃　在地人揭1問題很雷

記者黃翊婷／綜合報導

知名作家魚夫（林奎佑）日前遇到一名外地人抱怨台南小吃棺材板很難吃，意外引發網友對於棺材板是否過譽的討論。一派網友認為，傳統作法要炒勾芡內臟，現在被偷工減料到剩三色豆玉米濃湯，當然不好吃，而且價格又貴，CP值不高，部分台南人甚至從來沒有吃過；但也有另一派人覺得好吃，並形容吃起來的口感像是鹹的蜜糖吐司或比較黏稠的麵包濃湯。

▲台南小吃棺材板是否過譽，近日再度引發網友熱議。（示意圖／ETtoday資料照，非當事店家。）

作家魚夫（林奎佑）日前在臉書發文，表示遇到一名外地人吃了台南小吃棺材板，但覺得難吃，沒想到意外引發網友熱議。據了解，棺材板的作法是將厚片吐司炸過、中間挖空，再放入以高湯烹煮的雞肉、豌豆、蘿蔔、墨魚，並用牛奶勾芡，最後放上吐司蓋子，早期的內餡還會加入雞肝，但現在比較少店家使用。

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有網友在PTT好奇發問，「棺材板是最過譽的台南名產嗎？」一派網友認為，棺材板要傳統那種炒勾芡內臟的才好吃，現在被偷工減料到剩三色豆玉米濃湯，當然很雷，「這輩子沒吃過棺材板的台南人」、「就當地特色小吃而已，味道普通」、「那個濃湯做得不好吃是最大問題」。

但也有另一派網友覺得好吃，表示如果能再改進一下湯料，應該會更讚，畢竟棺材板算是很有特色的一道小吃，過去也確實非常有名，「我覺得挺好吃的啊，湯料改進一下有潛力吧」、「還挺喜歡的，就鹹的蜜糖吐司或黏稠點的麵包濃湯」、「等待有緣人改進吧，這東西說實話的確很有特色」。

事實上，關於棺材板的討論幾乎每年都會被提出來，去年也有網友在PTT上發文詢問，「哪一個小吃對你來說過譽了？」當時就有不少人點名棺材板，甚至在更早之前，棺材板就已經被網友視為過譽美食之一，大多數人認為與內餡配料有關，而且以小吃來說價格偏貴，CP值不高。