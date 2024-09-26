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永康連鎖火鍋店「小強整群出遊」　台南衛生局稽查...命限期改善

▲民眾爆料火鍋店衛生不佳，地板積水，冰箱、冰櫃隨處可見「小強」橫行。（圖／民眾提供，下同）

▲民眾爆料火鍋店衛生不佳，地板積水，冰箱、冰櫃隨處可見「小強」橫行。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂、地板積水，冰箱、冰櫃隨處可見「小強」橫行，衛生環境相當惡劣，台南市衛生局接獲檢舉派員稽查，但未發現爆料人所指的蟑螂出沒，以及積水、食品逾期情事，但業者無法出具員工健康檢查，未符合食品良好衛生規範準則，已要求業者限期改正。

▲民眾爆料火鍋店衛生不佳，地板積水，冰箱、冰櫃隨處可見「小強」橫行。（圖／民眾提供，下同）▲民眾爆料火鍋店衛生不佳，地板積水，冰箱、冰櫃隨處可見「小強」橫行。（圖／民眾提供，下同）

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台南市衛生局指出，針對民眾反應連鎖火鍋店有病媒出沒及廚房積水等情形，恐有食品衛生安全疑慮一事，衛生局於9月23日派員前往稽查，現場查核未發現病媒出沒、積水情形及食品逾有效日期情事，但因業者未能出具食品從業人員健康檢查，未符合食品良好衛生規範準則，責令業者限期改正，倘若複查不合格，依法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；另現場未能出具產品責任保險證明，倘未投保，依法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局副局長林碧芬強調，餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所供應食品之衛生安全。衛生局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。

另一方面，違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄，另為確保消費者權益，具有商業登記、公司登記或工廠登記之餐飲業者須投保產品責任保險，未依規定投保者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，衛生局有專人服務。

▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南永康大灣一家知名連鎖火鍋店分店，被爆料後場環境髒亂，衛生環境相當惡劣，衛生局派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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