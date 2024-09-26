台南樂齡學習示範中心展創意　研發「公車達人向前行」交安教具

▲台南市樂齡學習示範中心，更發揮巧思，由「樂老師」協力開發「公車達人向前行」交通安全教具，發揮寓教於樂功能，引起學員熱烈迴響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市樂齡學習示範中心，長期致力於高齡長輩交通安全教育宣導，近期更發揮巧思，由「樂老師」協力開發「公車達人向前行」交通安全教具，以大富翁遊戲巧妙結合公車路線、台南在地美食觀光特色，玩遊戲就能玩遍台南，同時認識大眾運輸及交通安全知識，發揮寓教於樂功能，引起學員熱烈迴響！

黃偉哲市長表示，為降低高齡者事故比率，市府多管齊下進行宣導，樂齡學習中心更是交通安全宣導課程的重要管道，感謝樂齡示範中心講師累積長期以來「路老師」宣導經驗，開發令人驚喜的「公車達人向前行」交通安全教具，於日前全國高齡健康產業博覽會中亮相，吸引民眾體驗，讓全國見識到台南的創意。

教育局鄭新輝局長表示，交通安全一直以來都是樂齡學習中心重要的核心課程，除了各式宣導，這次透過教具開發，讓高齡者從遊戲中學習，認識台南公車路線、台南小吃美食、觀光景點等，教具設計引起長輩學習動機，手腦並用增進學習效果，歡迎高齡長輩一同來樂齡學習示範中心體驗學習。

樂齡學習示範中心鍾秀琴主任表示，長期帶領中心路老師們風雨無阻深入鄰里進行交通安全教育宣講，累積一定經驗與能量，這次邀請郭孟龍老師來協力開發教具，樂老師石昆龍進行發想設計，以公車六大幹線為主軸，搭配主要景點、設計美食卡加深印象，以維妙維肖公車模型實際操作，更增加操作樂趣，希望透過教具開發運用，讓更多長輩認識台南大眾運輸工具及在地特色。

教育局表示，本套「公車達人向前行」除運用於樂齡學習中心課程，未來也將持續深化，安排搭乘公車輕旅行學習體驗，提升高齡長輩交通安全意識。