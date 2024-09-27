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美史上第2人！死囚「吸入氮氣」窒息伏法　痛苦掙扎亡

▲▼美國阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州死囚米勒（Alan Miller）26日晚間伏法，成為該州、也是該國史上第二位藉此方式處刑的犯人。記者事後回憶，他躺在輪床上顫抖，因為痛苦而大力喘氣與掙扎，並在數分鐘後死去。

《路透社》報導，65歲的米勒被帶入霍爾曼懲教所（Holman Correctional Facility）處刑室，戴上工業用安全呼吸面罩後，被迫吸入純氮，最終窒息。根據州長艾維（Kay Ivey）聲明，他在晚間6時38分被宣告死亡。

《美聯社》記者回憶，行刑開始後，米勒持續顫抖大約2分鐘，幾度試圖掙脫束縛，隨後斷斷續續喘氣6分鐘才死去。他生前的最後一句話是，「我什麼都沒做，就被關在這裡了。」

1999年，米勒在2場辦公室槍擊中殺害3名男子，因此被判處極刑。他原本要在2022年接受注射死刑，卻因為執法人員找不到靜脈而延期。監獄官員漢姆（John Hamm）被問及米勒生前反應時說，處決一切都按照計畫進行，「那些都是無意識的肢體動作。」

▲▼美國阿拉巴馬州死囚米勒（Alan Miller）26日伏法，成為該州、也是該國史上第二名藉此方式處刑的犯人。左圖為阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

▲米勒在2場辦公室槍擊案中殺害3名男性，其中包括2名同事。

今年1月，阿拉巴馬州首度使用氮氣處決死囚史密斯（Kenneth Smith），成為美國注射死刑上路40年以來，第一次採取新的處決方式。

該州主張，相較於注射死刑，氮氣處決比較沒那麼痛苦，因為囚犯將在幾秒鐘內失去意識、窒息死亡，甚至提議其他州在無法獲取注射死刑藥物時，轉而實施這個更簡單的替代方案，因為反對死刑的倡議組織長期施壓藥廠，禁止藥物被用在處刑目的。

不過，史密斯被處決時，不斷抽搐與掙扎，好幾分鐘才不省人事，似乎與阿拉巴馬州政府的說法不同。拜登政府表示這種新處決方式令人「深感不安」，聯合國高階人權官員也譴責此舉等同於酷刑，甚至是殘忍及不人道的對待。

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