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國三生割頸案「乾兄妹將宣判！」　楊同學父痛喊：反對廢死

國三生割頸案「乾兄妹將宣判」　被害人父親痛喊：反對廢死

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自photo-AC）

文／CTWANT

新北市某高中附設國中部去年12月25日有郭姓男學生為了替林姓「乾妹」出頭，竟用彈簧刀朝另1名國三生的頸部和胸部刺去，導致被害人當場血流如注，急救後仍宣告不治。事後行兇的「乾哥」與涉嫌教唆的「乾妹」先後都遭到少年法庭裁定收容於少年觀護所，全案經新北地方法院少年法庭審理後，訂於9月30日宣判。對此，被害楊姓學生的父親昨（26日）也向政府喊話，表示自己反對廢除死刑，希望司法能還他公道。

據悉，該案源於1名少女在午休時間跑到事發班級找閨蜜，不料卻遭該班男同學喝斥「這又不是妳班級」，要求她立即離開。少女事後心有不甘，跑去找同年級的「乾哥」哭訴，希望他助陣嗆聲。「乾哥」聽聞事發經過後，決定替「乾妹」出頭，前往事發班級理論，不料雙方一言不合大打出手，「乾哥」竟拿出預藏的彈簧刀連刺對方5刀，導致男同學當場血流如注，最終送醫搶救後未能挺過難關，令家屬和師生悲痛萬分。

事發後行兇的「乾哥」與涉嫌教唆的「乾妹」先後都遭到少年法庭裁定收容於少年觀護所，經過2個多月審前調查後，2人雙雙依涉犯殺人罪及殺人罪共犯，移送新北地檢署偵辦。新北地檢署5月9日也依殺人罪起訴林、郭2人，全案經新北地方法院少年法庭審理後，訂於9月30日宣判。

被害楊姓學生的父親今天在民進黨籍新北市議員石一佑的陪同下，前往市議會發表心聲。楊父向政府喊話，他反對廢除死刑，盼司法可還他公道，並沉重呼籲，只要觸犯5年以上有期徒刑的刑事案件，少年事件處理法應回歸刑法，且不得塗銷少年事件相關紀錄。此外，還需完善家長的刑責等修法，以守護全國孩子。

楊父續稱，例如本案2名加害者，基本上都是超過5年以上的刑期，若刑滿回歸社會後，按照少年事件處理法塗銷紀錄，就無人得知這2人曾涉及殺人罪，也無人能保證2人回歸社會後不會再犯錯，等於是在社會埋下未爆彈，若真的不幸憾事，又要有多少受害者承擔風險，感嘆法律最底線不是無止境縱容。

楊父還批評人權團體給予學生高度擴張權力，導致學校沒有管教權，於是在現今教育體制下，家長是唯一能管教孩子的人，為此他也強力主張未滿18歲若犯刑事案件，家長應負擔相對的刑責，而不是把責任都推給社會大眾。

他也建議，還需要追蹤、記錄偏差少年的行為，避免事後互踢皮球，而且應有科學的方法導正偏差行為。與此同時，更要在全國實施緊急求救鈴政策，例如，各班教室裝設求救鈴、各樓層裝設蜂鳴器或攝影機，及校方樓層管理加強留守老師人力，才來得及因應突發狀況。

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