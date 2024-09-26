　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

▲▼ 袴田巖,冤獄,袴田事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲袴田巖時隔58年終於獲判無罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣58年前曾經發生一起一家四口遭人殘殺的命案，儘管前職業拳擊手袴田巖堅決否認犯行，仍被認定為兇手，並在1980年被判處死刑，被關押數十年後，卻有種種跡象顯示，當初的證物疑似是遭捏造，直到2018年，袴田巖被無辜關押48年後才終於獲釋。靜岡地方法院26日下午重新審理此案，宣判袴田巖無罪，高齡88歲的他也成為史上第5個在再審時獲得無罪的死刑犯。

根據《日本放送協會》報導，靜岡縣靜岡市清水區的一間味噌製造公司的專務一家四口1966年6月30日遭人殺害。袴田巖同年8月被依強盜殺人罪嫌逮捕，並在拘禁20天後認罪。然而此後袴田巖在法庭上卻拒絕認罪，主張清白。

警方於事發1年2個月後，在味噌醬缸中發現5件含有微量血液與袴田DNA的衣物，靜岡地方法院1968年9月認定這5件衣服是袴田巖犯案時所穿，因此判處他死刑。儘管袴田巖堅決否認犯罪，但日本最高法院仍在1980年判處他死刑。

袴田巖的辯護團1981年指出，在命案發生後的搜索過程中，並未發現染血衣物，反而是在1年2個月後才發現，十分可疑，且衣服的尺寸也與袴田巖不符，懷疑是警方偽造證據。袴田巖也表示，警方要求他認罪時所完成的45份調查書，其中有44份是強迫認罪，不能當作證據。

筑波大學的本田克也教授則在2014年提出檢驗結果表示，當初的證物除了袴田巖的DNA以外，同時驗出他人的DNA，此外，在將類似衣物長時間放入味噌醬缸的實驗中發現，衣服的顏色與當初警方搜到的「證物」有很大的不同，因此懷疑警方「捏造證據」。同年，靜岡地方法院採取本田克也的說法，釋放入獄長達48年的袴田巖，他也因此一度成為金氏世界紀錄上「被關最久的死刑犯」。

靜岡地方法院2023年10月針對此案再審，判決結果26日出爐，袴田巖正式獲判無罪。袴田巖本人因為對死刑的極度恐懼與長時間被收監，嚴重影響他的表達，因此獲法官通融得以免出庭，再審法庭則由他91歲的姊姊出席。

ET快訊
快訊／松機外客運失控！撞斷號誌桿　擋風碎裂2傷
快訊／黃紹庭遭搜索失聯！　母被帶回偵訊
58歲美男星「家中遭多處刺傷」　搶救不治
抖內199萬交往正妹直播主！　看IG她辦「寶寶性別趴」崩潰
爆「回收水桶」裝酸辣湯　八方雲集緊急回應
胡婉玲離開27年老東家首發聲！　驚爆「不是我的選擇」
快訊／不是第一次！　巨業駕駛認了曾撞死女騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

入侵加拿大領空！神秘C型飛行物去年被F-22擊落　加國防部首度公開

OpenAI擬重組為營利性公益公司　技術長意外辭職引關注

以黎緊張「50年最危險時刻」！　專家警告：整個中東恐捲入戰爭

紐西蘭證實「軍艦通過台海」　7年來首見

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」　搭機32小時成功返國

巴西足球隊「飛艇撞房子」墜毀！　畫面曝光

北約緊急備戰！高階將領曝制定「傷亡救援」計畫　防俄軍發動三戰

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

入侵加拿大領空！神秘C型飛行物去年被F-22擊落　加國防部首度公開

OpenAI擬重組為營利性公益公司　技術長意外辭職引關注

以黎緊張「50年最危險時刻」！　專家警告：整個中東恐捲入戰爭

紐西蘭證實「軍艦通過台海」　7年來首見

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」　搭機32小時成功返國

巴西足球隊「飛艇撞房子」墜毀！　畫面曝光

北約緊急備戰！高階將領曝制定「傷亡救援」計畫　防俄軍發動三戰

好吃又好拍！新竹「溫室玻璃屋」咖啡　首推手作甜點戚風蛋糕

唐綺陽「瘦10多KG」鏟出瓜子臉！臉型0修圖照被公開 網驚：乍看認不出

醒吾科大女宿停水3天「700學生外逃洗澡」　校方：抽水馬達故障

快訊／松機外客運失控險衝水池！號誌桿被撞斷　擋風碎裂釀2傷

死亡反增！立委轟「要法給法、要錢給錢」　行人地獄卻沒改善

租屋電費新制上路！房東「突改2規定」　她哀號：房租漲500

她遇超塞奶浪貓嘆「太離譜了」　急幫找奴才最後自己淪陷啦

陸網戀男「辭職奔現」與女友擺攤賣螺螄粉　日賺2千「累到不想數」

吳佳穎力拼台北國際射擊大獎賽第3金　25公尺手槍資格賽暫居第2

南投增16低碳認證宗教場所　環保金爐+電子鞭炮機補助已發380萬

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備入侵

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

撞壞美軍黑鷹直升機　他提告獲賠1億

今年領46張超速罰單！　俄BMW駕駛狂飆失控「空中飛3秒」重墜地亡

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

全天候空襲狂炸！　以色列參謀總長：正為可能進軍黎巴嫩做準備

靜待8月物價指數出爐　「美股跌293點」台積電ADR、輝達收漲

AI探索納斯卡沙漠發現303幅新地畫

失蹤34小時離奇存活！6歲童被「魔神仔」鬼藏

日本海上自衛隊「護衛艦」　首通過台灣海峽

更多熱門

相關新聞

日本武官頻訪立法院？　王定宇澄清「從來沒有」：若有也很正常

日本武官頻訪立法院？　王定宇澄清「從來沒有」：若有也很正常

有媒體報導，自上個會期開始，就有日本武官頻繁進出立法院，拜訪外交國防委員。對此，做為該委員會召委的民進黨立委王定宇26日指出，不知道消息從哪來的，但是根本沒這樣的事，且如果有人來也是正常不過的事。

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

日自民黨大選9人選、投票方式一次看

日自民黨大選9人選、投票方式一次看

福島5縣食品全開放　消基會籲：加強輻射檢驗「有問題立刻停止」

福島5縣食品全開放　消基會籲：加強輻射檢驗「有問題立刻停止」

死刑「有條件合憲」　吳宗憲提3建議將無期徒刑不得假釋修法

死刑「有條件合憲」　吳宗憲提3建議將無期徒刑不得假釋修法

關鍵字：

日本冤獄袴田巖死刑無罪日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面