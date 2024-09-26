快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

▲袴田巖時隔58年終於獲判無罪。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣58年前曾經發生一起一家四口遭人殘殺的命案，儘管前職業拳擊手袴田巖堅決否認犯行，仍被認定為兇手，並在1980年被判處死刑，被關押數十年後，卻有種種跡象顯示，當初的證物疑似是遭捏造，直到2018年，袴田巖被無辜關押48年後才終於獲釋。靜岡地方法院26日下午重新審理此案，宣判袴田巖無罪，高齡88歲的他也成為史上第5個在再審時獲得無罪的死刑犯。

根據《日本放送協會》報導，靜岡縣靜岡市清水區的一間味噌製造公司的專務一家四口1966年6月30日遭人殺害。袴田巖同年8月被依強盜殺人罪嫌逮捕，並在拘禁20天後認罪。然而此後袴田巖在法庭上卻拒絕認罪，主張清白。

警方於事發1年2個月後，在味噌醬缸中發現5件含有微量血液與袴田DNA的衣物，靜岡地方法院1968年9月認定這5件衣服是袴田巖犯案時所穿，因此判處他死刑。儘管袴田巖堅決否認犯罪，但日本最高法院仍在1980年判處他死刑。

袴田巖的辯護團1981年指出，在命案發生後的搜索過程中，並未發現染血衣物，反而是在1年2個月後才發現，十分可疑，且衣服的尺寸也與袴田巖不符，懷疑是警方偽造證據。袴田巖也表示，警方要求他認罪時所完成的45份調查書，其中有44份是強迫認罪，不能當作證據。

筑波大學的本田克也教授則在2014年提出檢驗結果表示，當初的證物除了袴田巖的DNA以外，同時驗出他人的DNA，此外，在將類似衣物長時間放入味噌醬缸的實驗中發現，衣服的顏色與當初警方搜到的「證物」有很大的不同，因此懷疑警方「捏造證據」。同年，靜岡地方法院採取本田克也的說法，釋放入獄長達48年的袴田巖，他也因此一度成為金氏世界紀錄上「被關最久的死刑犯」。

靜岡地方法院2023年10月針對此案再審，判決結果26日出爐，袴田巖正式獲判無罪。袴田巖本人因為對死刑的極度恐懼與長時間被收監，嚴重影響他的表達，因此獲法官通融得以免出庭，再審法庭則由他91歲的姊姊出席。