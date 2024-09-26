女直播主變「剝皮」女！戀愛攻勢騙二純情男64萬　判10月定讞

▲兩名男子遭女直播主詐騙數十萬元。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓女子在某直播平台擔任直播主，化名「形象小可愛AMY 陳喬安」，而後透過通訊軟體結識2名純情男子，陳女遂發動戀愛攻勢，以各種藉口向2名男子詐騙共64萬元及一隻iPhone手機。一審將陳女判刑10月，案經上訴，高等法院26日二審駁回上訴，陳女遭判刑10月定讞。

本案發生於2020年間，當時年僅22歲的陳女在直播平台上，以大眼、長髮、瓜子臉的造型，搭配短版上衣、熱褲，經常在平台上大秀舞藝，賺取點閱及斗內金。而當年7月間，她就透過LINE通訊軟體，結識張姓工程師。隔一個2人就經常外出看電影、吃飯，張男以為天降奇緣，對陳女心有所屬。

不料9月間，陳女的經紀人隨即以陳女帳號傳送：「不滿經紀公司要安排其陪男姓客戶外出吃飯想解約，解約金為60萬元，自己已支付25萬元，請張男幫忙支付剩餘35萬元」，經紀人還出示經紀公司出具的「主播陳喬安本人先行支付解約金陸拾萬元先支付貳拾伍萬元整」收據，取信張男。張男護花心切，隨即匯款。

沒多久，經紀人又以陳女帳號傳訊：「自己之前所支付之25萬元解約金，是跟地下錢莊借款，現在地下錢莊逼迫她繳利息5萬元，她還欠2萬4,000元」，張男再度匯款。

陳女除了詐騙張男以外，也透過另一款交友軟體結識陳姓男子，也是一樣手法，先外出看電影、吃飯，這次更表示要跟陳男同居。陳男暈船後，陳女再傳訊：「經紀公司要安排她陪男客戶吃飯，自己不去想要解約，請陳男幫忙支付解約金及曾以買手機名義向母親借2萬元以還解約金。」陳男義不容辭的匯款29萬元，並拿出一隻2手iPhone手機交給陳女。

之後經紀人又以陳女帳號傳訊陳男：「急需要錢開店作網購生意。」陳男又多次匯款共2萬8,000元給予經紀人帳戶。總計2名男子遭騙走近70萬元及手機，其中陳女知情且實施的詐騙所得為64萬元與手機。被害人發覺被騙後，報警處理，檢警循線逮捕陳女與經紀人，並依「詐欺取財」、「詐欺得利」等罪嫌，提起公訴。

一審將陳女判刑10月、得易科罰金30萬元，經紀人遭判刑1年、得易科罰金36萬元。陳女上訴第二審，高等法院審理後，26日駁回陳女上訴，維持10月的刑度。全案定讞。