　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女直播主變「剝皮」女！戀愛攻勢騙二純情男64萬　判10月定讞

男性,男人,用電腦,打電腦,看A片（圖／達志／示意圖）

▲兩名男子遭女直播主詐騙數十萬元。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓女子在某直播平台擔任直播主，化名「形象小可愛AMY 陳喬安」，而後透過通訊軟體結識2名純情男子，陳女遂發動戀愛攻勢，以各種藉口向2名男子詐騙共64萬元及一隻iPhone手機。一審將陳女判刑10月，案經上訴，高等法院26日二審駁回上訴，陳女遭判刑10月定讞。

本案發生於2020年間，當時年僅22歲的陳女在直播平台上，以大眼、長髮、瓜子臉的造型，搭配短版上衣、熱褲，經常在平台上大秀舞藝，賺取點閱及斗內金。而當年7月間，她就透過LINE通訊軟體，結識張姓工程師。隔一個2人就經常外出看電影、吃飯，張男以為天降奇緣，對陳女心有所屬。

不料9月間，陳女的經紀人隨即以陳女帳號傳送：「不滿經紀公司要安排其陪男姓客戶外出吃飯想解約，解約金為60萬元，自己已支付25萬元，請張男幫忙支付剩餘35萬元」，經紀人還出示經紀公司出具的「主播陳喬安本人先行支付解約金陸拾萬元先支付貳拾伍萬元整」收據，取信張男。張男護花心切，隨即匯款。

沒多久，經紀人又以陳女帳號傳訊：「自己之前所支付之25萬元解約金，是跟地下錢莊借款，現在地下錢莊逼迫她繳利息5萬元，她還欠2萬4,000元」，張男再度匯款。

陳女除了詐騙張男以外，也透過另一款交友軟體結識陳姓男子，也是一樣手法，先外出看電影、吃飯，這次更表示要跟陳男同居。陳男暈船後，陳女再傳訊：「經紀公司要安排她陪男客戶吃飯，自己不去想要解約，請陳男幫忙支付解約金及曾以買手機名義向母親借2萬元以還解約金。」陳男義不容辭的匯款29萬元，並拿出一隻2手iPhone手機交給陳女。

之後經紀人又以陳女帳號傳訊陳男：「急需要錢開店作網購生意。」陳男又多次匯款共2萬8,000元給予經紀人帳戶。總計2名男子遭騙走近70萬元及手機，其中陳女知情且實施的詐騙所得為64萬元與手機。被害人發覺被騙後，報警處理，檢警循線逮捕陳女與經紀人，並依「詐欺取財」、「詐欺得利」等罪嫌，提起公訴。

一審將陳女判刑10月、得易科罰金30萬元，經紀人遭判刑1年、得易科罰金36萬元。陳女上訴第二審，高等法院審理後，26日駁回陳女上訴，維持10月的刑度。全案定讞。

ET快訊
淡江大學女宿廁所崩落！女大生嚇壞　慘況曝光
快訊／4月女嬰遭棄置8天餓死　生父現身認屍
準燕子「不規則走法」影響時間拉長　3地雨彈猛烈
拿性侵犯比喻陳致遠　棒球粉專怒：無法原諒他
直擊／大巨蛋「最美地下街」開幕！　現場狀況曝
《黑澀會》張甯兒同框HitFm少東男友！　解放泳衣
YTR安森嚴重車禍後「首次露面」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠謝國樑鉅債...袁艾菲前男友掏空德信證券1.1億！判囚4年2月

淡江大學女宿廁所天花板崩落慘況曝！女大生嚇壞　校方回應了

超諷刺！高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心

車頂載腳踏車沒固定好掉落國道！害後車撞上...駕駛吃罰單

4月大女嬰遭狠母棄置8天餓死　無緣生父再見女兒已成冰冷遺體

女直播主變「剝皮」女！戀愛攻勢騙二純情男64萬　判10月定讞

外送員紅燈迴轉「警面前騎走」挨罰1萬　結局大逆轉

撞死東海女大生...巨業客運黑歷史曝光　同1地點2個月3度闖紅燈

傳角頭「鴨頭」老家監視器遭噴漆　警逮人證實是烏龍

士林分署聯合拍賣會10／1開槌！投資標的多樣還有美味甜點

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

欠謝國樑鉅債...袁艾菲前男友掏空德信證券1.1億！判囚4年2月

淡江大學女宿廁所天花板崩落慘況曝！女大生嚇壞　校方回應了

超諷刺！高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心

車頂載腳踏車沒固定好掉落國道！害後車撞上...駕駛吃罰單

4月大女嬰遭狠母棄置8天餓死　無緣生父再見女兒已成冰冷遺體

女直播主變「剝皮」女！戀愛攻勢騙二純情男64萬　判10月定讞

外送員紅燈迴轉「警面前騎走」挨罰1萬　結局大逆轉

撞死東海女大生...巨業客運黑歷史曝光　同1地點2個月3度闖紅燈

傳角頭「鴨頭」老家監視器遭噴漆　警逮人證實是烏龍

士林分署聯合拍賣會10／1開槌！投資標的多樣還有美味甜點

小聯盟二年級生、首披國家隊戰袍　沙子宸今年收穫滿滿

方文琳證實罹食道癌　前夫于冠華發聲了

欠謝國樑鉅債...袁艾菲前男友掏空德信證券1.1億！判囚4年2月

以黎緊張「50年最危險時刻」！　專家警告：整個中東恐捲入戰爭

7年來首見！　紐西蘭證實2軍艦通過台海

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」　搭機32小時成功返國

淡江大學女宿廁所天花板崩落慘況曝！女大生嚇壞　校方回應了

TVBS民調／罷樑倒數！藍營動員奏效　40%民眾會投不同意罷免

台鐵董總薪資比照國營事業「員工卻最低薪」　陳世凱：基層應加薪

醫界喊健保總額「編247億改善點值」　石崇良解釋「不可行」原因

社會熱門新聞

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

國道3死！運將曾致電求救　同事曝：話沒講完就撞了

時速190狂追70公里！國道3死爆200萬債務糾紛　倖存男遭收押

國道詭異3死！他電話求救「有人在追我」突中斷亡

快訊／查京華城案！北檢4度提訊柯文哲

女大生考照前練車撞電桿　母頂替被警抓包

即／高市議員黃紹庭涉浮報助理費　檢調多路搜索

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／餓死4月女嬰　高雄狠母現身了

大雨炸基隆　馬路積水半個輪胎高

快訊／威震董座遭槍擊！藏鏡人四海幫大哥50萬交保

男友性侵小六女兒　母女求情理由曝光

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

更多熱門

相關新聞

詐團潛逃峇里島繼續騙　台印警逮102人59人收押

詐團潛逃峇里島繼續騙　台印警逮102人59人收押

行政院打詐指揮中心指揮官馬士元率隊視到刑事局視察打擊詐欺犯罪成過，馬士元並慰勉偵破6月間台灣、印尼警方共同偵破台灣詐團在峇里島設立詐騙機房遣返逮捕102名台籍詐騙犯的專案有功人員。據了解，該詐團2022年起在高雄屏東台東一帶以民宿包棟、承租透天厝方式設立詐騙機房，偽冒大陸「通訊管理局」「公安局」刑偵人員、以涉犯重大刑案為由隨機打電話騙取對大陸人匯款，案件經檢警起訴後，這群詐團居然潛逃到印尼巴里島重施故技，台印警方聯手破獲後，7月初將102人以班機接力方式押解返台受審。

踹死142cm重殘女院生　教養院照服員判9年

踹死142cm重殘女院生　教養院照服員判9年

鄭銘謙關切苗栗更生安置處所東里家風

鄭銘謙關切苗栗更生安置處所東里家風

投資詐騙年輕化！員林警3小時抓2車手　21歲男遭逮痛哭

投資詐騙年輕化！員林警3小時抓2車手　21歲男遭逮痛哭

不尋常！美國一周內「處死5囚」

不尋常！美國一周內「處死5囚」

關鍵字：

法律人權直播主陳喬安剝皮戀愛高等法院詐欺二審

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面