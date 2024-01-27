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氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

▲▼美國阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉巴馬州的一間注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州58歲死囚史密斯（Kenneth Smith）25日接受「氮氣缺氧」（nitrogen hypoxia）處決，成為該國史上第一名藉此方式伏法的死囚。牧師胡德（Jeff Hood）形容，這就像一場22分鐘的恐怖電影，就連監獄官員及職員都難以掩飾震驚表情。

史密斯1988年受僱謀殺傳教士妻子森內特（Elizabeth Sennett），因而判處死刑，原本要在2022年接受毒劑注射（Lethal Injection），卻因為遲遲找不到靜脈而暫緩，歷經多次上訴無果後，25日晚間8時25分接受「氮氣缺氧」伏法。

這是一種備受爭議的全新處刑方式，使用100%氮氣取代囚犯呼吸的空氣，逐漸剝奪體內氧氣，使其窒息死亡。包括阿拉巴馬州政府在內的支持者宣稱，這可能是史上「最人道」的處刑方式，卻被質疑可能造成過度痛苦及折磨。

▲▼美國阿拉巴馬州58歲死囚史密斯（Kenneth Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯2022年第一次被處刑失敗，本月25日晚間伏法。（圖／達志影像／美聯社）

58歲的牧師胡德接受《紐約郵報》採訪時說，大家被告知「這將是快速、輕鬆且沒有痛苦的」，但那場景非常恐怖，他永遠也忘不了，「如果你帶我進去那裡，沒告訴我這是在執行死刑，我會以為我在一個電影片廠，某種被創造出來的恐怖生物發瘋了。他看起來就像一隻離開水的魚，不斷（掙扎）翻來覆去。」

處決開始後，史密斯痛苦扭動，而監獄人員不斷走來走去，表情也從放鬆變得非常緊繃，阿拉巴馬州懲教署區域主任斯圖爾特-萊利（Cynthia Stewart-Riley）尤其坐立難安，「我知道，我看到的是眼前人們臉上的恐懼。」

阿拉巴馬州檢察總長馬歇爾（Steve Marshall）與懲教署宣布史密斯伏法時說，「一切都跟預期的一樣。」但胡德強烈反對這種說法，甚至批評2人是騙子，「他們一直說這幾乎會是瞬間完成，他會在幾秒鐘內無意識死去。但我們昨晚看到的是好幾分鐘、好幾分鐘、又好幾分鐘的恐怖表演。」

阿拉巴馬州懲教署目前尚未回應胡德的說法。

►►►快訊／美史上首名「氮氣處決」死囚伏法　逐漸缺氧窒息亡

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