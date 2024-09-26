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台東植物人8年未回家　創世助返家慶生團圓享天倫

▲八旬植物人8年未曾返家，華山基金會幫助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲八旬植物人8年未曾返家，華山基金會幫助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「因為兒子的企盼，想帶8年不曾返家的父親回家過生日」，儘管交通不便，來回歷經2小時的長途跋涉，創世台東院團隊依然排除萬難，在9月15日帶院民「阿發」返家過80歲生日。當天所有居住在外地的家人，都相約回到台東老家。高齡90歲及86歲的姊姊能再見到弟弟，都喜極而泣。

阿發罹患失智症多年，2015年退化到生活無法自理，呈植物人狀態，經由居家服務員轉介，隔年入住台東院。6名子女大多在中北部，平時很難齊聚一堂，這次適逢中秋節前夕，他們特別請假返鄉，在老家替父親慶祝80歲大壽。兒子阿勇分享：「自從爸爸入住台東院之後，就沒有再回過家了！很感謝創世8年來照顧父親，還親送他回家慶生，這次連高齡86歲的姑姑，也特別遠從彰化返回老家慶生，親友及鄰居們都好開心！」

創世台東院院長王玉鳳表示：「多數院民入住安養院後，因為離家甚遠，一住就是好幾年，幾乎沒有回家過。創世台東院成立10年，阿發算是台東院的資深院民，日前聽到兒子想為父親過生日，便二話不說著手規劃返家行程。創世台東院目前安養50位弱勢家庭植物人，期盼企業及善士持續「植愛」，發揮「愛 捨我其誰」的精神，一人一力，隨喜或每月小額愛心，幫助偏鄉植物人安養，成為植物人家庭最堅強的後盾。」創世台東院愛心專線：(089)220-848。劃撥帳號：5017-3235，戶名：創世基金會，備註︰植愛助養人。

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