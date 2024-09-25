「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

▲全台首個縣市層級「國際慢食台東分會」進軍義大利。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動國際慢食運動，除了今年2月正式成立全台首個縣市層級的國際分會「國際慢食台東分會 (Slow Food Taitung Taiwan)」外，台東縣長饒慶鈴24日更親自率隊前往義大利參加全球慢食年會 (2024 Terra Madre Salone del Gusto)，展現台東12年來發展慢食運動的成果，駐米蘭台北辦事處處長林讚南親自接機，肯定台東縣政府在推廣食農教育及特色農產品的長期耕耘，盼攜手向全球展示台東豐富多元的飲食文化及多年來推動慢食運動的成果。

饒慶鈴代表縣府團隊特別致贈駐米蘭台北辦事處處台東慢食周邊、陶珠項鍊、手鍊及紅烏龍禮盒，並表示，去年台東首度舉辦慢食國際論壇，吸引義大利慢食總部高層成員及印度、菲律賓多位慢食實踐者前來，充分肯定台東縣的慢食運動發展。

今年更進一步走向國際，不僅成立「國際慢食台東分會」，還精選7位傑出的慢食廚人，包括蓋亞那工作坊、出力釀、旗遇海味、共農共食、日出禾作、恰比兔子、艾蘭哥爾咖啡，攜帶部落小米、在地風味咖啡等特色台東手作產品，共同參與在義大利杜林舉行的全球慢食年會。

台東縣政府農業處指出，台東過去12年來持續以「區域」為單位推動慢食運動，累積了豐富的經驗與資源。此次受邀於國際年會設展，是一項光榮且具責任感的使命，也期盼未來國際慢食台東分會能成為台灣與全球慢食組織之間的重要橋樑。

除了國際年會的設展外，台東縣政府也預告，台東慢食節《新台東辦桌》將於11月2日至3日在池上大坡池舉行，屆時將推出精心設計的傳統創新辦桌料理，並安排講座與體驗活動，讓民眾透過視、聽、嗅、觸、嚐等全方位感官體驗，深化對食物的認知，敬請鄉親期待。