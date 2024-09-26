性騷片曝光！摩洛哥長髮妹遭「襲臀掀裙」集體輪流猥褻

▲短裙女當時走在街頭，有幾名青少年靠近她，隨後開始對她惡意掀裙。（翻自《摩洛哥世界新聞》）

圖文／鏡週刊

摩洛哥丹吉爾市（Tangier）近日發生一起誇張事件，一名女子穿著短裙裝出遊，卻被一群變態少年盯上，這些少年更輪流掀她的裙子，性騷擾長達2分多鐘。

據《摩洛哥世界新聞》報導，事發當時這名短裙女走在街頭，外貌姣好，但接著就有幾名青少年靠近她，隨後開始對她惡意掀裙。女子不斷用手遮掩，並把裙子整理好，但接著又有其他少年過來騷擾她，包括掀裙、毛手毛腳等。雖然女子持續反抗，但這群少年依然繼續騷擾，旁邊還有大叔與大媽只顧著看戲不救。

Esto ha ocurrido en Tanger, Marruecos. Una turba de jóvenes rodean, acosan y agreden a una chica en manada.



De esta gente estamos llenando todos los barrios de Europa. pic.twitter.com/gjNs0qRCQ4 — Alt Right España (@AltRightEspan) September 24, 2024

直到最後有一名好心人士介入，保護女子離開，這時變態少年們才放手。後來這段影片被上傳網路，隨即引發網友關心與討論，警方也證實，目前已逮捕影片中拍到的15歲少年，另外還有3名未成年者被逮捕。根據摩洛哥法律，在公共場所進行性騷擾等行為，可處1至6個月徒刑，罰款2千至1萬迪拉姆（約新台幣1.7萬至8.7萬元）。

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