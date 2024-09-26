哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

▲哈利王子紐約行程成功，獲得讚譽。（翻攝X@Bentpink1）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）脫離英國王室近5年，與妻子梅根（Meghan Markle）定居美國加州。哈利本週隻身出訪紐約，參加一系列慈善活動，進行演說，博得滿堂彩。據傳梅根是因病缺席，但專家指出，哈利王子在沒有梅根隨行情況下，單獨出訪，有助於提升他的公眾形象。

哈利王子週一（23日）開始紐約行程，第一天他參與世界衛生組織（WHO）針對「兒童暴力及其對心理健康影響」的主題晚宴，與世衛秘書長譚德塞、比利時王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）、荷蘭瑪貝爾王妃（Princess Mabel）等人相談甚歡。哈利還出席「柯林頓全球倡議」（Clinton Global Initiative 2024），就網路社群媒體對兒童心理健康影響發表演說。

▲哈利王子（左三）出席世衛晚宴，與譚德賽（左四）、比利時王后（左六）等人同場。（翻Archwell官網）

▲哈利在「柯林頓全球倡議」演說，談論社群網站對兒童心理健康的影響。（翻攝X）

此外，哈利王子24日參與「光環信託組織」（The Halo Trust）活動，該慈善組織組織致力於清除戰爭遺留的地雷和爆炸物，他在演說中提到，2019年後，世界發生了許多變化，而他自己也成為了兩個孩子的父親。他談到亡母黛安娜王妃（Princess Diana）生前的貢獻，黛妃1997年曾徒步穿過安哥拉地雷區，哈利2019年也到訪此地，繼承母親遺志，哈利表示，人們應關注地雷問題，因為這關乎子孫的未來。

根據《福斯新聞》報導，專家認為，哈利王子此次沒與梅根一同亮相，是明智之舉，品牌專家道格埃爾德里奇（Doug Eldridge）指出，哈利與梅根夫妻共同參與活動，人們往往直接聯想到他們退出王室的爭議，包含哈利出版回憶錄《備胎》爆料決裂王室的內幕等，不過當他們分開時，哈利能讓人回想起他曾經給人的正面形象，梅根則可以專注個人品牌。

▲哈利在「光環信託組織」活動發表避雷演說。（翻攝The Halo Trust X）

▲黛安娜王妃1997年曾徒步穿過安哥拉地雷區（右圖），哈利王子2019年也到訪此地（左圖），追隨母親腳步。（翻攝X@justcastellon）

近日，一名不具名的消息人士向《好萊塢報道》（The Hollywood Reporter）爆料，哈利夫婦慈善基金會Archewell離職率高，工作人員稱梅根是「穿著高跟鞋的獨裁者」，會把成年男子逼哭等。

但不久，幾名現任和離職員工接受《美國周刊》（US Magazine）採訪，為哈利夫婦平反，例如Archewell公關主管艾希莉韓森（Ashley Hansen）表示，當她接受重大手術，要延長休假時，哈利和梅根會送上鮮花和愛心包裹，給予很大的支持。Archwell前CEO曼達納達亞尼（Mandana Dayani）則表示，與哈利和梅根工作充滿美好回憶，他們重視員工福利，是無私的人道主義者，倡導帶薪休假，關心退伍軍人、婦女、難民等。納達亞尼認為，那些無止盡、具破壞性的謠言讓她不得不跳出來幫哈利夫婦發聲。

王室專家希拉蕊福德威奇（Hilary Fordwich）對《福斯新聞》指出，哈利夫婦需要這些員工，才能得到更正面的宣傳。而哈利在本次紐約行做他擅長的慈善工作，讓人聯想到他的母親黛妃，比起捲入王室爭端，這種形象更加親民，也可能是他重新獲得公眾好感的第一步。更重要的是，這次梅根不在他身邊，給他的形象加分，福德威奇說：「因為比『備胎』更糟的是，他近來顯然已淪為梅根的陪襯」，沒有梅根，對哈利反而更好。



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