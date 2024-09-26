　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

哈利王子紐約行程成功，獲得讚譽。（翻攝X@Bentpink1）

▲哈利王子紐約行程成功，獲得讚譽。（翻攝X@Bentpink1）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）脫離英國王室近5年，與妻子梅根（Meghan Markle）定居美國加州。哈利本週隻身出訪紐約，參加一系列慈善活動，進行演說，博得滿堂彩。據傳梅根是因病缺席，但專家指出，哈利王子在沒有梅根隨行情況下，單獨出訪，有助於提升他的公眾形象。

哈利王子週一（23日）開始紐約行程，第一天他參與世界衛生組織（WHO）針對「兒童暴力及其對心理健康影響」的主題晚宴，與世衛秘書長譚德塞、比利時王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）、荷蘭瑪貝爾王妃（Princess Mabel）等人相談甚歡。哈利還出席「柯林頓全球倡議」（Clinton Global Initiative 2024），就網路社群媒體對兒童心理健康影響發表演說。

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

▲哈利王子（左三）出席世衛晚宴，與譚德賽（左四）、比利時王后（左六）等人同場。（翻Archwell官網）

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

▲哈利在「柯林頓全球倡議」演說，談論社群網站對兒童心理健康的影響。（翻攝X）

此外，哈利王子24日參與「光環信託組織」（The Halo Trust）活動，該慈善組織組織致力於清除戰爭遺留的地雷和爆炸物，他在演說中提到，2019年後，世界發生了許多變化，而他自己也成為了兩個孩子的父親。他談到亡母黛安娜王妃（Princess Diana）生前的貢獻，黛妃1997年曾徒步穿過安哥拉地雷區，哈利2019年也到訪此地，繼承母親遺志，哈利表示，人們應關注地雷問題，因為這關乎子孫的未來。

根據《福斯新聞》報導，專家認為，哈利王子此次沒與梅根一同亮相，是明智之舉，品牌專家道格埃爾德里奇（Doug Eldridge）指出，哈利與梅根夫妻共同參與活動，人們往往直接聯想到他們退出王室的爭議，包含哈利出版回憶錄《備胎》爆料決裂王室的內幕等，不過當他們分開時，哈利能讓人回想起他曾經給人的正面形象，梅根則可以專注個人品牌。

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

▲哈利在「光環信託組織」活動發表避雷演說。（翻攝The Halo Trust X）

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

▲黛安娜王妃1997年曾徒步穿過安哥拉地雷區（右圖），哈利王子2019年也到訪此地（左圖），追隨母親腳步。（翻攝X@justcastellon）

近日，一名不具名的消息人士向《好萊塢報道》（The Hollywood Reporter）爆料，哈利夫婦慈善基金會Archewell離職率高，工作人員稱梅根是「穿著高跟鞋的獨裁者」，會把成年男子逼哭等。

但不久，幾名現任和離職員工接受《美國周刊》（US Magazine）採訪，為哈利夫婦平反，例如Archewell公關主管艾希莉韓森（Ashley Hansen）表示，當她接受重大手術，要延長休假時，哈利和梅根會送上鮮花和愛心包裹，給予很大的支持。Archwell前CEO曼達納達亞尼（Mandana Dayani）則表示，與哈利和梅根工作充滿美好回憶，他們重視員工福利，是無私的人道主義者，倡導帶薪休假，關心退伍軍人、婦女、難民等。納達亞尼認為，那些無止盡、具破壞性的謠言讓她不得不跳出來幫哈利夫婦發聲。

王室專家希拉蕊福德威奇（Hilary Fordwich）對《福斯新聞》指出，哈利夫婦需要這些員工，才能得到更正面的宣傳。而哈利在本次紐約行做他擅長的慈善工作，讓人聯想到他的母親黛妃，比起捲入王室爭端，這種形象更加親民，也可能是他重新獲得公眾好感的第一步。更重要的是，這次梅根不在他身邊，給他的形象加分，福德威奇說：「因為比『備胎』更糟的是，他近來顯然已淪為梅根的陪襯」，沒有梅根，對哈利反而更好。


更多鏡週刊報導
哈利王子攪和美國大選　聯手拜登夫人籲：快去投票
哈利王子過40歲生日　英王、威廉夫婦罕祝福「梅根被喀擦」
6歲路易王子遭爸爆黑料！　威廉王子：他會偷拿姊姊東西

ET快訊
日本人妻靠「手寫機票」　搭機32小時成功返國
漢堡王開出千萬發票！　中獎門市公布
遭邰智源退出《木曜》！坤達露面首認「沒有聯絡」
獨／「台灣賭神」借13億　澳門賭場輸光賴帳
時速190km一路狂飆　3死追車畫面曝光！
快訊／SOGO新聯名卡　中信銀搶下
快訊／熱帶低壓估24小時內生成燕子颱風　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲女大生遭埋屍公園！兇手竟是「剛出獄性侵犯」　法國人怒了

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

垃圾車突然爆炸！工人轉過身「差幾秒就喪命」　驚險畫面曝光

好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

以軍若地面入侵黎巴嫩？　CNN分析：大片土地落入以色列手中

快訊／北海道外海5.7地震！最大震度4　釧路、根室有感搖晃

以為是廁所！84歲嬤「誤開車門」墜地被撞死　媳婦繼續開

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

夾娃娃機抓到卡皮巴拉！　阿金喜獲新娃叼整路回家

19歲女大生遭埋屍公園！兇手竟是「剛出獄性侵犯」　法國人怒了

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

垃圾車突然爆炸！工人轉過身「差幾秒就喪命」　驚險畫面曝光

好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

以軍若地面入侵黎巴嫩？　CNN分析：大片土地落入以色列手中

快訊／北海道外海5.7地震！最大震度4　釧路、根室有感搖晃

以為是廁所！84歲嬤「誤開車門」墜地被撞死　媳婦繼續開

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

19歲女大生遭埋屍公園！兇手竟是「剛出獄性侵犯」　法國人怒了

收購英特爾可行性存疑　外媒：成真高通信用評級恐降為垃圾級

調查：近3成移工曾遭詐騙　總額估達17億元

解放軍發射洲際導彈未通報日？　陸國防部：合法發布禁航區和時間

貿協組團參加柏林InnoTrans展　鏈結軌道與交通大廠合作商機

勞動部南分署好時光靚市集28日20萬好禮讓你抽

竹縣號召百名青年齊力至頭前溪淨溪　展開環境永續志願服務行動

遠東新樂觀看全年營收　攜手明基材推環保機能服飾

戰爭人民該怎辦？　賴清德召開全社會防衛韌性委員會提出3大強化

影／蔡英文抱起愛犬「樂樂」逛搜救犬展　互動曝光融化破萬網友　　

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

國際熱門新聞

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備入侵

撞壞美軍黑鷹直升機　他提告獲賠1億

今年領46張超速罰單！　俄BMW駕駛狂飆失控「空中飛3秒」重墜地亡

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

全天候空襲狂炸！　以色列參謀總長：正為可能進軍黎巴嫩做準備

靜待8月物價指數出爐　「美股跌293點」台積電ADR、輝達收漲

AI探索納斯卡沙漠發現303幅新地畫

失蹤34小時離奇存活！6歲童被「魔神仔」鬼藏

日本海上自衛隊「護衛艦」　首通過台灣海峽

更多熱門

相關新聞

中國爆多家民宿裝針孔偷拍開直播

中國爆多家民宿裝針孔偷拍開直播

中國旅遊業近期出現一個怪現象，有不少民宿紛紛傳出老闆裝設針孔偷拍事件，讓許多中國民眾人心惶惶，深怕出門國旅住宿，反被偷拍隱私。

手機可以打客語了！

手機可以打客語了！

OpenAI技術長意外辭職引發關注

OpenAI技術長意外辭職引發關注

押美債ETF　單身男靠債息養2房

押美債ETF　單身男靠債息養2房

理財專家揭資本利得發酵時間

理財專家揭資本利得發酵時間

關鍵字：

英國王室哈利梅根鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師：恐會拉肚子

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面