手機可以打客語了！　Hakka客語輸入法App上架

▲客委會「Hakka客語輸入法」應用程式正式上架。（圖／客委會提供）

圖文／鏡週刊

「Hakka客語輸入法」應用程式在Google Play以及App Store上架囉！客家委員會主委古秀妃昨（25）日宣布客委會正式推出以客語為輸入法的應用程式App，並表示台灣科技發展是引領世界的潮流，客委會推動客家事務的工作也要隨之進步，很高興能率先推出，歡迎大家下載，用客家話和親朋好友交流。

古秀妃表示，客語輸入法App也呈現出客家語言文化的公共化，配合總統賴清德提出客家六箭政策中的「公共客家」，讓客家話能在公眾場合用得到、聽得到。當然，目前App還有很多不足的所在，我們會提供使用者意見調查表，並針對問題做調整，還請大家多多介紹給朋友使用。

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▲客委會主委古秀妃宣布，正式推出以客語為輸入法的應用程式App。（圖／客委會提供）

古秀妃也提及，客語輸入法目前支援四縣及海陸2大腔調，現階段也正在蒐集大埔、饒平、詔安腔語料入庫，未來會慢慢完整5大客語腔調。此外，App不僅能用於日常對話，也能逐漸普及在教育、醫療、長照、服務等生活領域。華碩雲端副總經理李立國則說，客語輸入法是台灣有史以來最有系統的客語開發，無論是語料搜集、AI智慧、音頻軌道等皆具難度，但使用App相對也能讓學校、醫院等終端市場更親近客語文化。

客委會自2017年起蒐集語料，2021年起委託辦理「台灣客語語音資料庫」計畫，迄今完成四縣腔及海陸腔平行辭庫、語音資料蒐錄及建置語音辨識功能，並於今年起開發適用於手機、平板等行動裝置的客語輸入法應用程式。

▲Hakka客語輸入法應用程式QR code。（圖／客委會提供）

「Hakka客語輸入法」App除了支援四縣腔及海陸腔的拼音輸入，也提供安卓系統的語音輸入功能，讓使用者能透過語音轉換成文字；另也提供客語漢字轉圖片、客語拼音、客語漢字加註拼音等輸出功能，讓目前無法在行動裝置顯示的生難字有替代選項，增加客語文字於行動裝置的流通及能見度。現已於App Store與Google Play平台上架，歡迎客語使用者、愛好者及學習者下載使用，共同為客語的傳承與發展，盡一份心力。



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