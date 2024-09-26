中國多家民宿裝針孔偷拍開直播！　正妹、情侶成目標

圖文／鏡週刊

中國旅遊業近期出現一個怪現象，有不少民宿紛紛傳出老闆裝設針孔偷拍事件，讓許多中國民眾人心惶惶，深怕出門國旅住宿，反被偷拍隱私。

近日就有中國網紅「劉寧」，踢爆石家莊一間民宿，其老闆故意在房間內裝設針孔偷拍。劉寧帶著同夥前去民宿現場觀察拍攝，真的找到針孔攝影機，隨即他們報警處理。當他們在和老闆溝通時，老闆也無意間說出自己的手機，和針孔攝影機有連線。

這段影片播出後，隨即引來網友們熱議，不少網友表示，現在有越來越多民宿裝設針孔攝影機，相信主因就是「開直播比開房好賺」。網友們指出，這些惡質老闆為了多賺一點錢，故意把房內顧客的私密生活，上傳地下網路直播「賺外快」，尤其是正妹與情侶，最常被惡質老闆鎖定為目標，會故意安排她們入住裝有針孔設備的房間。

目前中國官方並沒有針對此現象，做大規模掃蕩或取締，仍是以「有接獲報案才處理」的模式。另外就有網友說，有些民宿業者有官商勾結，所以就算被抓到，通常官方也是睜一隻眼、閉一隻眼。還有網友建議，出門旅遊寧可多花點錢住知名大型飯店，還是不要省錢住私人民宿。

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