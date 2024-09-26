桃園某國小籃球隊傳「淫師貼胸摸大腿」只申誡1次　家長炸鍋

▲桃園某國小籃球隊老師涉嫌對學生性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮區某國小傳出體育班男老師，假藉指導教學動作，趁機對男女學生貼胸、摸大腿及身體貼身體等性騷擾動作，學校召開性平會調查認定屬實，卻對該男老師給予記申誡1次，引發家長不滿，質疑校方包庇轉向教育局陳，教育局要求學校須重新懲處；校方則表示該案該仍在調查中，但涉性騷擾的老師這學期起調離現職，不再指導學生。

家長爆料表示，他的女兒在小5、小6在籃球隊時，一名男老師會對男女隊員假借教學觸踫身體、貼胸或摸手腳、大腿，涉性騷擾長達10餘年，學生已有上大學及高、國中，且受害學生並非單一個案，學校性平會調查後確認已構成性騷擾，但只記該男老師申誡一次，懷疑校方包庇，於是向教育局陳情。

市府教育局今天發新聞稿表示，涉及性平案件男老師，經校方召開性平會議及組成調查小組，確認該老師有不當性騷擾行為及懲處，但家長不認同重新申覆，該局已將全案退回，要求校方開教師考績會審查補正程序，並對懲處需調整，若有新事證將重啟擴大調查絕不姑息。

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