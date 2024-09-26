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原民禁伐補償成熱議！最新聲量曝　TPOC揭隱憂：歪樓聚焦政治攻防

▲▼高金素梅 提案退回中央政府總預算 向卓榮泰抗議 原住民禁伐補償條例。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅提案退回中央政府總預算，向卓榮泰抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立委高金素梅不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後，中央卻未編足相關預算，上周提案將預算案退回程序委員會，獲藍白立委力挺，因此引發一系列政治攻防。對此，台灣議題研究中心（TPOC）26日分析「禁伐補償議題網路聲量」指出，該議題直到高金素梅近日一連串行動，使能見度攀升，超過4天破千則關注。近期雖有所曝光，但多數輿論並沒有關注禁伐補償對原住民族權益的重要性，反而聚焦政治攻防，有「歪樓」現象，恐不利彰顯原民族人的權益。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫調查分析， 最近3個月關於「禁伐補償議題網路聲量」，6月立院三讀修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將禁伐補償金額自每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元之後，該議題就獲得一定程度的關注。

當時，民進黨立委伍麗華、無黨籍的高金素梅都有發文說明支持修法的原因，貼文底下留言迎來一片掌聲，單日聲量超過700多則，以較為小眾的原住民議題來說，算是有一定程度的聲量表現。

TPOC指出，直到今年9月20日後，高金素梅發起實際行動，提案退回總預算案，並發文痛批民進黨政府踐踏原住民族權益，使議題能見度進一步往上攀升，超過4天達到破千則的聲量關注。

▼TPOC分析「禁伐補償議題網路聲量」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

▲▼TPOC分析「禁伐補償議題網路聲量」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

值得特別注意的是，雖然禁伐補償的議題獲得前所未有的關注度，但對比最近立法院內各黨交手、攻防的花絮連續數日聲量都在萬則以上，禁伐補償議題的聲量仍有明顯落差，有被其他議題稀釋關注度的狀況。

TPOC進一步分析，最近3個月網路輿情對「禁伐補償議題的討論主題風向」，聲量前五名的討論主題分別是「民進黨擬提出釋憲因應」，聲量佔比約30.5％居冠；聲量第二是「綠營批評藍白聯手二度封殺預算案」，聲量佔比約24.7％；第三是民眾黨立委黃國昌翻出綠營在野時，也曾提案退回總預算案，雙方吵成一團，相關聲量佔比15.5%；第四是「高金素梅提案當天，藍白首度聯手退回總預算案」，也有14.9％聲量比例；第五則是國民黨團杯葛總預算案，強調會「回應民意堅持到底」，討論聲量佔比約14.4％。

由此可見，雖然近期這一波政治攻防是因禁伐補償金而起，但討論聲量來源並非來自議題本身，而是延伸而來的攻防話題。

最後，TPOC總結，從網路數據方面觀察，雖然該議題近期有所曝光，但多數輿論並沒有關注禁伐補償對原住民族權益的重要性，反而聚焦在政治攻防、對罵當中，隱隱有「歪樓」的現象，恐不利於彰顯原民族人的權益。

▼TPOC分析「禁伐補償議題討論主題風向」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

▲▼TPOC分析「禁伐補償議題網路聲量」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

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TPOC禁伐補償總預算案立法院原住民網路聲量

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