藍白卡總預算　林右昌：政院及黨團會跟在野溝通、負責任說明編列理由

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（26日）出席基隆市信賴台灣之友會會員大會，對於近日中央政府總預算案在立院卡關，林右昌表示，行政跟立法彼此尊重，行政部門提出預算、立法部門也有責任審查而非擱置，行政部門會負責任說明編列理由，卓榮泰在總質詢時也做出很多說明，政院還有黨團都會跟在野做密切溝通，讓大家和社會知道編列預算每條錢都用在老百姓身上。

林右昌致詞時坦言，可惜在國會無法過半，煩惱會不會像2000年那樣，但520後賴清德執政穩健，執政滿百民調，滿意度都將近六成，最近台灣經濟很好，成長率連續四年以上都是世界首屈一指，疫情三年期間全世界經濟都倒退，台灣不只進步還成長比例創新紀錄，國民所得超過三萬四千塊美金，比南韓GDP還高，股市最高也超過兩萬四千點。

林右昌表示，還記得以前馬英九說過633政見，結果633反而是在民進黨執政、蔡英文當總統、賴清德接續時完成，現在股市突破高點，比香港恆生指數還高，已經證明民進黨執政在經濟上比過去國民黨經濟比較好、實際上是民進黨比較好。

林右昌指出，政府這幾年做史上最大規模的社會投資、社福、老人照顧、零到六歲國家養，小朋友幼兒園負擔減輕，長輩在家裡顧小孩有薪水可領，健保、社會住宅、租金補貼，家裡讀大學補助三萬多，不只投資前瞻、經濟建設、社會投資注意公平正義，但最近政院總預算送到立院，可惜被擱置。

對於總預算案，林右昌表示，政院還有黨團都會跟在野做密切溝通，讓大家和社會知道編列預算每條錢都用在老百姓身上、地方建設上，去杯葛預算只會杯葛到地方建設。譬如基隆很多學校風雨操場要做、廁所要修理都要中央補助，地方道路建設等都要，去卡預算或是阻礙中央預算審查、最後受害是一般老百姓。

林強調，台灣是民主國家，大家要對民主有信心、行政、立法上政黨有不同意見在民主社會非常正常，但推動國家進步是不分黨派的共同責任，因為國家只有一個。

林右昌表示，行政跟立法彼此尊重，行政部門提出預算、立法部門也有責任審查而非擱置，行政部門提出預算就會負責任說明編列理由，卓榮泰在總質詢時也做出很多說明，最大預算額度在社福，這跟每個人福利相關，還有國防建設經費，每一條都是國家防衛重要預算，行政部門跟執政黨會秉持誠懇態度跟各政黨溝通，也希望預算審查能夠理性，大家一起為國家努力。