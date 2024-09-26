國民黨立院黨團書記長、首副及副書記長就職典禮　朝野黨鞭齊聚氣氛融洽

▲國民黨團總召傅崐萁。

政治中心／綜合報導

9月25日國民黨黨團於立法院紅樓302舉行第11屆第2會期書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮，由國民黨團總召傅崐萁主持典禮，民進黨黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘及民眾黨團總召黃國昌皆到場致意致詞。傅崐萁表示，非常感謝朝野各黨團都到場致意，國會是整個國家運作的一環，各個政黨都肩負民意、法律攻防及協商。本會期是總預算跟人事案，希望大家秉持民意，理性善意的溝通，成為人民跟政府之間的橋樑。

傅崐萁指出，今天是國民黨團書記長、首席副書記及副書記的就職典禮，非常感謝立法院民進黨團跟民眾黨團的總召還有本黨委員到場致意，國會是整個國家運作的一環，各個政黨都肩負民意，肩負法律跟攻防協商。上個會期大家有很多的遭遇跟嘗試，經過一個會期的磨合，相信第二個會期在很多議事及委員都會更趨於熟稔。接下來這個會期是總預算跟人事，此時此刻希望大家秉持民意，理性善意的溝通，人民跟政府之間的橋樑，希望所有的事情一起做好。

傅崐萁宣布，國民黨團書記長由林思銘委員擔任、首席副書記長由王鴻薇擔任。林思銘非常憨厚誠懇，知道柯總召不會軟土深挖，碰到老實、善良的人大家就一起同心協力，做好服務工作。王鴻薇委員也是炙手可熱，黨團決議推舉他為首席副書記長更是一時之選，王鴻薇的非常擅長協調，人也寬厚。但他鐵娘子的個性比較強烈，所以凡事開大門走大路，絕對是女中豪傑，相信三個黨團會有更多的火花跟磨合。

傅崐萁表示，向執政黨的代表表達歡迎，今天國民黨團以禮相待，也歡迎立法院的中堅力量，民眾黨的黃國昌總召，黃總召總是能拋出很多議題讓大家腦力激盪，未來也定是如此，國會任何事情都可以嘗試及討論，全世界最老牌的民主國家英國國會就說過，除了男人懷孕生小孩，任何事情都可以協商，我們會努力邁進，特別感謝大家蒞臨。

傅崐萁宣布本屆國民黨黨團副書記長：羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔。最後非常感謝洪孟楷委員，他的青年才俊讓人非常驚訝，雖然只當過一屆立委，但能夠兼負使命奮戰到底，是不可或缺的人才。希望未來朝野和和氣氣，多多協商，在野的聲音能夠得到尊重。