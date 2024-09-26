　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨立院黨團書記長、首副及副書記長就職典禮　朝野黨鞭齊聚氣氛融洽

▲▼ 立法院,國會,國民黨,傅崐萁,就職典禮。（圖／資料照）

▲國民黨團總召傅崐萁。

政治中心／綜合報導

9月25日國民黨黨團於立法院紅樓302舉行第11屆第2會期書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮，由國民黨團總召傅崐萁主持典禮，民進黨黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘及民眾黨團總召黃國昌皆到場致意致詞。傅崐萁表示，非常感謝朝野各黨團都到場致意，國會是整個國家運作的一環，各個政黨都肩負民意、法律攻防及協商。本會期是總預算跟人事案，希望大家秉持民意，理性善意的溝通，成為人民跟政府之間的橋樑。

傅崐萁指出，今天是國民黨團書記長、首席副書記及副書記的就職典禮，非常感謝立法院民進黨團跟民眾黨團的總召還有本黨委員到場致意，國會是整個國家運作的一環，各個政黨都肩負民意，肩負法律跟攻防協商。上個會期大家有很多的遭遇跟嘗試，經過一個會期的磨合，相信第二個會期在很多議事及委員都會更趨於熟稔。接下來這個會期是總預算跟人事，此時此刻希望大家秉持民意，理性善意的溝通，人民跟政府之間的橋樑，希望所有的事情一起做好。

傅崐萁宣布，國民黨團書記長由林思銘委員擔任、首席副書記長由王鴻薇擔任。林思銘非常憨厚誠懇，知道柯總召不會軟土深挖，碰到老實、善良的人大家就一起同心協力，做好服務工作。王鴻薇委員也是炙手可熱，黨團決議推舉他為首席副書記長更是一時之選，王鴻薇的非常擅長協調，人也寬厚。但他鐵娘子的個性比較強烈，所以凡事開大門走大路，絕對是女中豪傑，相信三個黨團會有更多的火花跟磨合。

傅崐萁表示，向執政黨的代表表達歡迎，今天國民黨團以禮相待，也歡迎立法院的中堅力量，民眾黨的黃國昌總召，黃總召總是能拋出很多議題讓大家腦力激盪，未來也定是如此，國會任何事情都可以嘗試及討論，全世界最老牌的民主國家英國國會就說過，除了男人懷孕生小孩，任何事情都可以協商，我們會努力邁進，特別感謝大家蒞臨。

傅崐萁宣布本屆國民黨黨團副書記長：羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔。最後非常感謝洪孟楷委員，他的青年才俊讓人非常驚訝，雖然只當過一屆立委，但能夠兼負使命奮戰到底，是不可或缺的人才。希望未來朝野和和氣氣，多多協商，在野的聲音能夠得到尊重。

ET快訊
淡江大學女宿廁所崩落！女大生嚇壞　慘況曝光
快訊／4月女嬰遭棄置8天餓死　生父現身認屍
準燕子「不規則走法」影響時間拉長　3地雨彈猛烈
拿性侵犯比喻陳致遠　棒球粉專怒：無法原諒他
直擊／大巨蛋「最美地下街」開幕！　現場狀況曝
《黑澀會》張甯兒同框HitFm少東男友！　解放泳衣
YTR安森嚴重車禍後「首次露面」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TVBS民調／罷樑倒數！藍營動員奏效　40%民眾會投不同意罷免

中共向太平洋試射洲際導彈　國防部：和戰兩手策略坐實「中國威脅論」

台電千億補貼卡關工業電價暴漲14%？　行政院：整體成本都會估算

賴清德曾以「可退政壇」替吳乃仁背書　黃國昌：用政治生命擔保也沒用

中共隔44年射洲際彈道導彈！　行政院譴責：呼籲回歸國際常軌

卓冠廷揭藍白卡總預算新北佔603億　市府認：仍盼用正常程序

爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢！　王鴻薇：人頭借貸金流超過6千萬

8白委照常參加國慶大典　當面跟賴清德抗議？黃國昌：他也聽不進去

割喉案受害父嘆「沒一天睡好」　藍委：不排除發動反廢死公投

國民黨立院黨團書記長、首副及副書記長就職典禮　朝野黨鞭齊聚氣氛融洽

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

TVBS民調／罷樑倒數！藍營動員奏效　40%民眾會投不同意罷免

中共向太平洋試射洲際導彈　國防部：和戰兩手策略坐實「中國威脅論」

台電千億補貼卡關工業電價暴漲14%？　行政院：整體成本都會估算

賴清德曾以「可退政壇」替吳乃仁背書　黃國昌：用政治生命擔保也沒用

中共隔44年射洲際彈道導彈！　行政院譴責：呼籲回歸國際常軌

卓冠廷揭藍白卡總預算新北佔603億　市府認：仍盼用正常程序

爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢！　王鴻薇：人頭借貸金流超過6千萬

8白委照常參加國慶大典　當面跟賴清德抗議？黃國昌：他也聽不進去

割喉案受害父嘆「沒一天睡好」　藍委：不排除發動反廢死公投

國民黨立院黨團書記長、首副及副書記長就職典禮　朝野黨鞭齊聚氣氛融洽

欠謝國樑鉅債...袁艾菲前男友掏空德信證券1.1億！判囚4年2月

以黎緊張「50年最危險時刻」！　專家警告：整個中東恐捲入戰爭

7年來首見！　紐西蘭證實2軍艦通過台海

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」　搭機32小時成功返國

淡江大學女宿廁所天花板崩落慘況曝！女大生嚇壞　校方回應了

TVBS民調／罷樑倒數！藍營動員奏效　40%民眾會投不同意罷免

台鐵董總薪資比照國營事業「員工卻最低薪」　陳世凱：基層應加薪

醫界喊健保總額「編247億改善點值」　石崇良解釋「不可行」原因

中共向太平洋試射洲際導彈　國防部：和戰兩手策略坐實「中國威脅論」

巴西足球隊「飛艇撞房子」墜毀！　畫面曝光

政治熱門新聞

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

罷免投票倒數！謝國樑揭心境：該來的終於來了

禁來台訴願遭駁回！王志安正式提告移民署

替代役演訓也要打靶　台中首梯召回127人

快訊／台北市第三副市長人選出爐

蕭美琴住處旁傳槍響！本人回應了

Grace拆穿柯文哲假老二魔術

賴清德3軍令　綠委院會、委員會、程序委員會要「全勤」

綠廉政會開鍘　6連霸議員停權半年、綠委林宜瑾盼「等最終判決」遭拒

卓榮泰圓山宴請立委　聞賴清德下軍令笑而不答

國防部長官邸位於「梅莊營區」　百萬電費是「整個營區」計

卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

總預算卡關「軍公教調薪3%也被退回」　綠委：民意反撲藍白自己承擔

卓稱禁伐補償翻倍不合憲　昌嗆這句

更多熱門

相關新聞

卓冠廷揭藍白卡總預算新北佔603億　市府認：仍盼用正常程序

卓冠廷揭藍白卡總預算新北佔603億　市府認：仍盼用正常程序

新北市議會昨（25日）開議，市長侯友宜進行施政報告，新北市議員質詢也詢問有關「中央政府總預算卡關」的後續衝擊。新北市議員卓冠廷詢問侯友宜，新北預算有603億元是中央補助，衝擊項目怎麼辦？主計處坦言「仍希望可以用正常程序。」、「大一點的錢，要考慮提出墊付案。」卓冠廷肯定市府說實話，並表示，連新北市政府都認了，藍白搞中央預算，侯友宜先被害慘！

將參加國慶大典　跟賴抗議？昌這樣說

將參加國慶大典　跟賴抗議？昌這樣說

花蓮縣政府攜手國際星級酒店振興花蓮觀光

花蓮縣政府攜手國際星級酒店振興花蓮觀光

藍白卡總預算　林右昌：政院及黨團會跟在野溝通、負責任說明編列理由

藍白卡總預算　林右昌：政院及黨團會跟在野溝通、負責任說明編列理由

藍白卡總預算「軍公教加薪」影響最劇　行政院：必要性時才啟動救濟

藍白卡總預算「軍公教加薪」影響最劇　行政院：必要性時才啟動救濟

關鍵字：

立法院國會國民黨傅崐萁就職典禮

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面