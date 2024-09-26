預言「2人事案」不會過　郭正亮揭藍出這招：凸顯賴清德用人不當

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院新會期開議，NCC、考試院、大法官三大人事案備受關注，藍白對前賴清德競選總部主委姚立明，被提名為司法院副院長人選與大法官、翁柏宗被提名為NCC主委，兩項人事案不滿。對此，前立委郭正亮25日表示，翁柏宗是民進黨硬搞，他跟大家保證「絕對沒救」，而姚立明就是賴清德硬搞，連民進黨內都說「不應該」，不通過不會太意外，這個會期藍營一定把姚立明跟新任交通部長陳世凱當作焦點，凸顯賴清德用人不當。

郭正亮於節目《下班瀚你聊》表示，對於人事案，他認為藍白會讓大法官提名人選，部分過關，而被提名為司法院副院長與大法官的姚立明絕對不會過，而司法院長應該會通過，可是會有一種朝野糾纏的過程。

郭正亮表示，像「人事同意權」要排入議程，藍白就會先擺著不排，因為這是藍白的籌碼，所以一定會先審預算，如果行政院太強硬，那藍白就會說人事同意權也不要審了。

郭正亮說，談到NCC的人事案，他跟大家保證「翁柏宗絕對沒救的」，他質疑翁柏宗近日送禮事件，說是自己去付錢？裡面一定有「貓膩」，外界一定會懷疑真正付錢的是誰？他問過台北市議員游淑慧，游說這件事如果追究下去，可能還涉及刑責，不只是行政責任。

最後，郭正亮強調，翁柏宗人事案，是民進黨硬搞，而姚立明人事案不通過，他不會太意外，就是賴清德硬搞，因為連民進黨內都說「不應該」，這人事任命就跟陳世凱擔任交通部長一樣。藍營這個會期一定把姚立明跟陳世凱當作焦點，來凸顯賴清德用人不當，因為這就是在野比較容易的制衡方法。

▼NCC代理主委翁柏宗。（圖／ETtoday資料照）