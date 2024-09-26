TVBS民調／罷樑倒數！藍營動員奏效　40%民眾會投不同意罷免

▲馬英九三度赴基隆挺謝國樑。（圖／翻攝自謝國樑臉書直播）

記者杜冠霖／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑案，距離投票日倒數17天。根據《TVBS》所做最新民調，有40%民眾表示會投不同意罷免，高於25%會投同意罷免，另外有22%不會去投票，13%尚未決定。與8月初罷免連署書完成查對，確定將舉行罷免投票時相較，同意罷免的比例沒有變化，不同意罷免的比例增加6個百分點，不去投票的比例減少了一成多。

罷樑案即將投票，根據公職人員選舉罷免法，若同意票數多於不同意票數，且同意票數達選舉區的選舉人總數25%以上，即為通過。TVBS 民調中心最新調查結果發現，有九成的基隆市民知道10月13日將舉行罷免的投票。

民調進一步詢問民眾，會投同意罷免？還是不同意罷免？還是不會去投票？調查結果顯示，有 40%表示會投不同意罷免，高於25%會投同意罷免，另外有22%不會去投票，13%尚未決定。

與8月初罷免連署書完成查對，確定將舉行罷免投票時相較，同意罷免的比例沒有變化，不同意罷免的比例增加了6個百分點，不去投票的比例減少了一成多，未決定的比例則增加6個百分點。與投票意願交叉分析顯示，一定會去投票的民眾，有62%會投不同意，增加5個百分點，明顯高於38%同意；可能會去投票的民眾，有65%會投不同意，也明顯高於35%不同意。

不一定會去投票的民眾，則有69%會投同意，高於31%不同意。數據顯示，不同意罷免的民眾，在藍營宣傳動員下，投票意願上升，也提高不同意票的比例。

將同不同意罷免與地區交叉分析顯示，所有地區的不同意比例皆高於同意。被視為罷免案導火線的東岸商場，所在的仁愛區，有34%民眾不同意罷免，較同意罷免的比例（31%），略高3個百分點，是所有地區差距最小；七堵區有32%民眾同意罷免，同意的比例是所有地區最高，但仍低於38%不同意。



民調也調查，基隆市民對謝國樑擔任市長以來的施政表現滿意度，與8月初的調查相較，略減少兩個百分點至42%，其中14%非常滿意，28%還算滿意，高於不滿意的35%，其中15%不太滿意，20%非常不滿意，另外21%沒有表示意見。整體而言，謝國樑的滿意度在這一個半月來沒有明顯變化。

本次調查是TVBS民意調查中心於113年9月19日至25日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,215位20歲以上基隆市民，其中拒訪為203位，拒訪率為16.7%，最後成功訪問有效樣本1,012位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。