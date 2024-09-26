爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢！　王鴻薇：人頭借貸金流超過6千萬

▲立委王鴻薇爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢，要求全面金檢 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立委王鴻薇與台東市議員潘貴蘭母女，今（26日）共同召開記者會，指控國策顧問、民進黨前立委呂孫綾父親呂子昌，為閃避《信用合作社法》，用兒子呂孫吉、呂孫福、女兒呂孫綾、妹妹呂素珍、姐姐呂素卿、親信洪建偉、張君明等親友當人頭進行借貸，涉嫌動用借款人板信帳戶作為自己轉帳使用，最少有6千萬金流匯出入，涉嫌違反洗錢防制法。王鴻薇要求金管會全面啟動金檢，依法徹查包括淡水信用合作社及板橋信用商業銀行。

王鴻薇敘述，潘貴蘭母親林惠就在向淡水信用合作社辦理借錢過程，輾轉認識呂子昌，呂子昌表示向他個人借款有較多利息，且比較容易通過，要他們跟呂子昌借錢，但借貸過程中發現，匯款過來的人名，都是呂子昌親信與家人而且都在淡水信用合作社任要職，兒子呂孫福是理事，連妹妹呂素珍都掛名工友，而親信張君明擔任副總經理，洪建偉則是行員，這就是為了規避信用合作社法第38條之2「金融機構負責人不得與客戶有金錢的往來」，淡水信用合作社是什麼地下錢莊，這麼明顯問題金管會不管嗎？

王鴻薇補充，更奇怪的是，呂子昌借錢時特別指示借款人，要於板橋信用商業銀行開戶，但潘貴蘭事後發現，他們在板橋信用商業銀行在不知情的情況下，有不明金流從姐姐呂素卿通過他的帳戶，轉到其子女呂孫綾、呂孫福手上。這絕對是重大金融內控問題，其中是不是涉及洗錢？甚至還有沒有其他受害者，相關單位應該立刻出手調查，依法究辦。

王鴻薇也說，呂子昌過去本就劣跡斑斑，2020就有媒體揭露喬貸款利率錄影曝光，還私扣還款人的清償證明，要求指定人頭戶還款等情事，而且投訴兩個月金管會都沒啟動調查，如今本案情節又如出一徹，放任受害者繼續出現，金管會是不是有疏失？包庇的嫌疑？

潘貴蘭控訴，全數清償本金及利息後，呂子昌強扣保證本票不歸還，過去還威逼強索她母親林惠就再給一筆5000萬元，才願意歸還另一張5000萬元保證本票，被林惠就嚴峻拒絕，呂還威脅「你女兒是潘貴蘭議員是公眾人物，還要再選舉，不要鬧新聞，再給五千萬元就不會上新聞」，針對她母親與呂子昌之間金錢糾紛，潘貴蘭已經提告並且一審勝訴，這次站出來就是希望不要再有其他受害者。



