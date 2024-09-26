失意男跨坐橋上！休假夫妻檔警察1把抱下　救回寶貴生命

▲潮州警分局吳政彦夫婦基於職業敏感度幫助黃男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子心情鬱卒，晚上跨越護欄而坐，任職屏東縣警局潮州分局的吳政彦，開車載著同為警察的太太外出買晚餐經過，憑著職業敏感度迴轉車輛，技巧性走到他旁邊，一把將他抱下護欄，經一番相勸，連絡轄區派出所帶回派出所接手安撫，化解他不愉快的念頭，救回一條寶貴性命。

休假中的潮州警分局助教吳政彥，與同為警職的太太（服務於內埔分局），休假期間於晚間19時許打算前往潮州鎮購買晚餐，途經舊潮州大橋時，後座太太突驚喊：「橋墩上好像有一人影」，二人憑著職業敏感度，決定在前方路口迅速迴轉探個究竟，再迴轉到同向車道後，仔細一看橋墩上確實坐著一名年輕的黃姓男子，且面朝東港溪，相當危險。

吳員路旁停車後技巧性走至橋墩旁，主動關心對方，並俟機將他抱下於橋旁，同時安撫他不穩定的情緒，及時化解一場憾事發生。後續通知轄區光華派出所派遣警力協助，所長吳俊生等2人到場接手處理，將他載往派出所內安撫。對方表示，面臨感情及家庭方面困擾，一時心結難解，經員警花了兩個多小時開導後，他放下不好的念頭，感謝警方的救助。

分局長林明波對於警員吳政彥的見義勇為行為，予以高度肯定，另表示警察除取締違法、維護交通外，對於轄區內偏遠角落的可疑人、事、物主動關心，期勉警察同仁均能為民服務、扮演人間菩薩的角色，服務民眾。

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