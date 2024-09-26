詐騙車手國際化！馬國男觀光入境　當車手收110萬落網

▲內埔警分局逮獲馬來西亞籍的詐欺車手。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名馬來西亞男子以觀光名義入境，卻擔任詐騙集團車手，到屏東縣內埔鄉一家超商收取被害人投資股票110萬元，被內埔分局查獲，訊後依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

內埔警分局於日前接獲一名民眾至派出所詢問疑似詐欺案件，了解案情後，民眾稱詐騙車手過幾天後要相約面交投資股票110萬元現金，並約在一家超商取款。

警方根據他提供的情資，於該處附近埋伏等候，待被害人將金錢及存款憑證交付車手後，警方便上前表明身分宣告權利，經查證該名犯嫌係年約30歲馬來西亞籍男子，係來台觀光後有朋友介紹工作，卻擔任詐團車手，查獲手機、護照、工作證、及存款憑證等物證，訊後依詐欺罪嫌送辦。

內埔警方表示，車手國際化，近期詐騙集團鎖定外籍人士語言不通、不易遭警方盤查特性，聘雇充當取款車手，以觀光名義來台旅遊，詐騙被害人後就離境，企圖透過離台來作為斷點，待警方循線發現車手身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。

內埔警分局長郭譯隆提醒民眾，網路投資詐騙猖獗，面交現金就是詐騙！，請民眾勿輕信他人操作網路投資，有疑慮可撥打165反詐騙專線，警方更秉持強勢執法決心，全力打擊詐騙。