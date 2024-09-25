台東關山警送暖　828kg愛心米轉贈轄內弱勢家庭

▲台東關山警察分局化身「愛心轉送站」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

長期熱心公益，來自宜蘭台電台北供電區處冬山超高壓裝設員陳國清，於25日14時許，在關山警察分局義警中隊副中隊長李日明及關山警友辦事處顧問楊月桃等人陪同下，帶著276包3公斤裝的愛心米，轉交由台東縣警察局關山分局，再由各分駐(派出)所員警發送給轄內弱勢或貧困家庭。以上一行人受到分局長鍾國楨及各組長及同仁的熱烈歡迎，並在分局廣場合影。鍾國楨一再讚揚陳先生及其友人們的善心，也允諾各分駐所將化身「愛心轉送站」，將一包包白米送到需要的人手上，讓他們感受到「溫情滿人間」。

住在宜蘭的陳國清，雖非大富大貴之人，但其長期投身公益，付出愛心、不求回報，只為傳遞善念及愛心，此大愛精神著時值得讚揚。陳先生於去年9月間，聽聞「海葵颱風」台東縣受災嚴重，就透過陳副中隊長轉贈70包3公斤裝白米，經由關山警察分局之手發送給轄內受災戶。上述義行感染到其身邊友人，今年有更多人加入捐贈愛心米的行列。

25日14時許，一部大貨車載著由「頂鈦工程有限公司」劉白展先生100公斤、「樂喆服飾企業社」黃俊益先生100公斤、「澎湖縣東利企業行」許清利先生100公斤、「慶旺企業行」劉志慶先生100公斤、「新光銀行宜蘭分行」業務經理陳惠萍女士100公斤、「臺北市政府警察局」警員王文宏100公斤及宜蘭縣冬山鄉陳自應、陳劉秋香夫妻200公斤，共計276包3公斤白米(約828公斤)攜手捐贈之愛心米，運抵關山警察分局大門口，並轉由該分局各分駐所，發送給轄內貧困及弱勢家庭。

關山警察分局鍾分局長表示，感謝來自宜蘭的陳國清先生發揮大愛，也謝謝副中隊長李日明，雖自警界退休，但仍關心警政工作，主動引社會愛心資源幫助轄內弱勢民眾，促成現警與退警，共同成就了一件善行，讓分局化身成為「愛心轉運站」，為「愛心傳承」寫下最佳的典範！也期望透過此義行達到拋磚引玉之效，讓愛心遍地開花。