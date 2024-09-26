「已回購，小孩愛吃」是什麼意思？　網爆共鳴：很好用

▲「已購買，小孩愛吃」是什麼意思？可以用在哪？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最近常見「已購買，小孩很愛吃」的留言，然而仔細查看原貼文，可能就會發現兩者並無直接關聯，不解為何網友會留下這樣的內容。知名主持人陶晶瑩近日就發文拋問，這句話到底是什麼意思？貼文曝光後，也吸引網友熱心回應。

陶晶瑩在Threads上發文拋問，「已回購」、「小孩愛吃」是什麼意思？又要怎麼使用呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，就有網友回應，「就是亂用，反而真正吃的下面不可以回」、「通常用於反諷業配文為主」、「不能大人愛吃就是了」、「要注意標點符號放的位置，像香蕉哥哥的話是：已回購小孩、愛吃」。

陶晶瑩則接續詢問，「所以適用任何貼文的回應？」「是表示對PO文覺得？」也有網友認真解答，「我覺得比起認同，其實就有點在反諷知道是業配文」、「純粹用於已讀亂回，有敷衍但不多的回應」、「我覺得適用任何時間地點，很好用」。

據了解，「已購買，小孩愛吃」的哏源於淘寶、抖音，不管是何種類型的貼文，都會有人留下這段話，以「已讀亂回」的方式增加趣味性。由於許多人覺得這樣的留言很有趣，因此後來也被廣泛使用，變成一種新的流行用語。