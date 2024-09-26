死刑「有條件合憲」　吳宗憲提3建議將無期徒刑不得假釋修法

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭20日針對37名死囚提出的「死刑存廢釋憲案」作出「有條件合憲」的判決。國民黨立委吳宗憲認為，大法官雖判決死刑合憲，但為殺人犯設下重重關卡，已造成比登天還難的死刑。吳宗憲認為，對於死刑可能名存實亡，未來會透過修法，或公投來解決，針對修法部分，要將無期徒刑分為三級，一級無期徒刑，即維持現行制度25年可聲請假釋，另外新增二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋，三級無期徒刑，即終身監禁不得假釋。

藍委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、游顥今（26日）日召開「大法官設下重重限制、暗埋魔王關卡、比登天還難的死刑」記者會。吳宗憲指出，針對37名死刑犯，大法官已裁示其中2名擄人勒贖並撕票的死囚黃春棋、陳憶隆，可以請求檢察總長，或是檢察總長依職權決定非常上訴、翻案重審。另外，包括驚世媳婦（殺害媽媽、毒殺婆婆老公的林于如）等3位死刑犯，當初判決皆有提到精神障礙情形，依據大法官標準，亦可請求非常上訴。

吳宗憲點問檢察總長，「其中王鴻偉因求愛不成、砍殺女友176刀，是否屬最嚴重情節？」另外，他也提到，法務部何時執行死刑，還是又要搬出死刑執行規則，逃避執行。

吳宗憲並指出，大法官這次埋下3大魔王關卡，首先是欠缺「就審能力，不能判死」，再來是「法官一致決」，最後「欠缺受刑能力不能處死」。 「就審能力」部分，對身心障礙被告，依法一定要有律師幫他辯護，如果沒錢，法院也會派公設辯護人給他。但大法官就殺人犯，若無法自我辯護，除了一定要有律師，還要求不能判他死刑，不就導致殺了人的被告只要在審判時裝瘋賣傻，就可免於死刑的懲罰，等於是我犯殺人罪，反而越不容易判死。

吳宗憲抨擊大法官要求每個審級法官要一致同意，才能判死，簡直讓每個殺人犯在生死門前碰運氣，一旦遇到廢死派法官，就會造成「少數否決多數」的專斷結果，不僅可能誘使權貴殺人者關說法官，也侵蝕基層法官的審判獨立，讓個人價值判斷凌駕法律專業之上。

吳宗憲表示，依照現行法制，無期徒刑只需服刑滿25年就可聲請假釋，假設某人在20歲時犯下殘暴的殺人罪，他45歲就有機會回到再社會，這對於整個社會、受害人家屬來說情何以堪。如果死刑名存實亡，無期徒刑就必須調整內容。

吳宗憲建議，將無期徒刑分為三級，一級無期徒刑，即維持現行制度25年可聲請假釋，另外新增二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋，三級無期徒刑，即終身監禁不得假釋。

黃建賓則提問大法官，對判死創設那麼多限制，未來不管是情殺、仇殺、財殺、搭捷運被殺，到底什麼是「最」嚴重的犯罪情節，在每個人生命被活活掠奪時，就是他遇到的「最」嚴重情節，犯罪情狀只有更嚴重，沒有最嚴重，天賦人權，每個人的生命權都是最寶貴的，像死囚劉華崑闖入私人住家，強盜殺了一對母子，先用「勒頸掩鼻」的方式讓母親活活窒息而亡，再用浴巾把她6歲的孩子活活吊死，在那位母親面臨盜匪侵入住家時，還要保護她的孩子，這位母親、這個孩童，他們的生命被剝奪的整個過程，難道不是最嚴重的嗎？

黃建賓痛批，大法官說殺人一定要最嚴重才能判死，簡直是讓所有殺人犯在你們為執政黨的廢死黨綱下，想了100種方法教你怎麼殺人不被判死刑。



