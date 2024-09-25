員林警衝高鐵站！救回被害人血汗錢　21歲車手被捕痛哭

記者唐詠絮／彰化報導

投資詐騙手法翻新，案件層出不窮，員林警分局大村分駐所、林厝派出所9月23日3小時內逮捕2名取錢車手，成功攔阻53萬元，其中一名車手，年僅21歲，目前無業，被逮時痛哭不已，警方發現被害人年齡不再侷限在高齡退休民眾，已有年輕趨勢，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資機會，應透過合法途徑進行相關理財操作。

▲彰化員林警分局逮21歲男車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局表示，大村分駐所9月23日15時許接獲報案，疑似有詐騙車手取款後準備離去，員警隨即跟監至彰化高鐵站，順利查獲28歲梁姓取錢車手，並順利攔阻40歲女被害人遭詐騙26萬4000元。

同(23日)18時許，林厝派出所員警亦接獲報案，前往彰化市彰南路1段某藥妝店前，當場查獲21歲林姓車手，正在收取45歲被害男子遭詐騙266,000元，並從其身上查扣身上攜帶偽造的投資公司收據及工作證及手機，兩案均依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法及銀行法移送。

員林分局長吳詠傑初步分析案情，均是以假投資手法詐騙，詐騙集團利用民眾上網瀏覽投資相關新聞或影片時，進而點擊連結、加好友而誤入假投資群組，並不斷洗腦誘騙民眾高投資高獲利，使被害人深信穩賺不賠，與被害人相約進行面交投資、取款，所幸遭本分局員警及時成功攔阻。