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「退伍替代役」演訓也要打靶　台中首梯召回127人成功嶺射實彈

▲▼中市首次射擊訓練演訓召集 提升替代役備役役男民防能量。（圖／台中市政府）

▲台中市首次射擊訓練演訓召集在成功嶺登場。（圖／台中市政府）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市首梯替代役備役役男射擊訓練演訓25日在成功嶺營區靶場登場，127名備役役男在「安全第一」原則下圓滿順利執行射擊。民政局長吳世瑋表示，此次召集藉由射擊基礎課程及實彈射擊訓練，期盼每位召員體驗戰場情境及建立自我防衛能力，深化全民國防意識及提升全社會防衞韌性。

這次在台中成功嶺舉辦的替代役備役役男射擊訓練演訓，由民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕主持開訓，召訓127名備役役男全員準時到齊，全員統一身著召訓背心並展現高昂的精神士氣，彭岑凱也對役男以行動展現對國家、社會的責任感表達肯定與感謝。

民政局長吳世瑋也說，保國衛民人人有責，內政部為了提升替代役役男戰力，2023年3月起將槍枝基本課程及實彈射擊訓練納入替代役新兵基礎訓練，並從今年起針對退伍的備役役男實施射擊訓練演訓召集，希望藉由射擊訓練讓役男感受戰場情境，適應戰場環境的變化，增進戰技基礎能力，也感謝陸軍第十軍團、中部地區後備指揮部、台中市後備指揮部及台中市後備第一旅等協助此次實彈射擊訓練，讓召集活動順利圓滿成功。

▲▼中市首次射擊訓練演訓召集 提升替代役備役役男民防能量。（圖／台中市政府）

▲召集備役役男會先在室內模擬訓練，之後才會實彈射擊。（圖／台中市政府）

內政部役政司司長沈哲芳表示，今年的演訓除延續初級救護員（EMT-1）繼續教育及民、萬安演習外，還新增了防災救護組、治安維護組及實彈射擊訓練。此次訓練，除賦予大家新的民防使命外，期盼在緊急情況下，適時支援災害防救等軍事勤務及維持民生運作，提升全社會防衛韌性。

民政局說明，此次實彈射擊訓練市府精心安排於成功嶺營區實施，由台中市後備第一旅全力支援訓練，不僅有優質的教官，還有設備齊全的訓練場地「射擊模擬訓練館」，課程包含上午的「全民國防教育-戰傷救護TCCC介紹」、「射擊基本課程」、「模擬射擊」，以貼近融入戰場景況方式介紹，讓役男認識戰傷救護相關內容，並由射擊教育中心派遣射擊體驗車，讓役男實施空氣槍射擊，下午則是「實彈射擊」課程。此外，現場並陳展國軍軍裝軍史文物及各式槍枝模型等，讓役男對國軍的發展有更深的認識。

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