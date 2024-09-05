為身障退役弟兄送暖！　內政部聯合桃園市府舉辦「袍澤情深座談」

▲內政部與桃園市政府舉辦「113年北區縣市役路相伴－袍澤情深座談活動」。（圖／內政部提供）

記者郭運興／桃園報導

內政部與桃園市政府今（5日）於桃園市聯合舉辦「113年北區縣市役路相伴－袍澤情深座談活動」。內政部主任秘書黃駿逸與桃園市副市長王明鉅親臨現場致贈慰問金，表達對服義務役期間因公受傷退停役人員的關懷，活動除邀請服義務役期間因公致身心障礙的弟兄及其家屬、公益弱勢團體的代表外，並安排替代役公益大使團與當地樂團合作表演，營造熱鬧氛圍，約500人共襄盛舉。

內政部表示，為關懷與照顧服兵役期間因公致身心障礙的退役人員及其家屬，瞭解他們的需求並協助他們走出創傷，今年內政部持續在北、中、南三區舉辦座談聯誼活動，藉此提供身障弟兄一個溫馨交流的平台，促進經驗分享、相互扶持，並擴展他們的人際網絡，幫助他們重新出發，以正向積極的態度面對生活。

黃駿逸指出，考量因公致身心障礙人員家屬在長期照顧過程中的辛勞，自100年5月起推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具職能、物理治療、護理及醫學等專長的替代役役男，協助傷病弟兄就醫復健等需求。

黃駿逸再指，透過這些實際行動，不僅能緩解家屬的照顧壓力，也提升了受傷人員家庭的生活品質。截至113年7月底，共有1,401位替代役役男參與，提供了7萬7,283人次、31萬8,379小時的服務，展現了替代役愛心滿滿、關照身障袍澤的公益情懷。

另外，今日兩位替代役役男張紹昱及孫語廷陪同楊姓弟兄出席活動，分享他們服役期間的經驗與收穫，兩位役男都是醫學系畢業，每周固定陪同復健、散步以及使用電腦，其主動、溫馨的服務和負責任的態度讓弟兄敞開心胸，深獲弟兄及其家屬讚賞，也提供了家屬喘息的時間。

此活動也安排替代役公益大使團進行古典與流行樂表演、魔術與腹語表演及當地樂團表演，活絡活動氣氛，讓全體弟兄及其家屬提前歡度中秋佳節。

特別的是，善心人士李秋明先生為感謝受傷弟兄為國奉獻，捐贈12萬1,000元慰問金及用餐加菜金，為與會弟兄加油打氣。

▼內政部與桃園市政府舉辦「113年北區縣市役路相伴－袍澤情深座談活動」。（圖／內政部提供）