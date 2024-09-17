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社會 社會焦點 保障人權

么六就出營放中秋！役男找不到機車急到報警　差點不能回家烤肉

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲一名陳姓役男昨日16時許出營要放假，結果找不到機車，急到報警。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

今年中秋節沒有連假，但許多民眾仍在昨晚就開始團聚狂歡。一名23歲陳姓替代役昨日16時許就出營放假，準備要回家烤肉，結果一時找不到機車，急到報警。結果員警認為他對成功嶺周圍不熟，可能是記錯位置，所真10分鐘後在一處陸橋下找到機車，虛驚一場。

烏日警分局三和所昨日16時39分接獲一名陳姓役男報案，稱自己找不到機車。陳男向警方說，自己最近才移訓到成功嶺，對於此處人生地不熟，只記得停在一處陸橋下，但想不起正確位置，苦尋許久，依舊找不到15日晚間21時許停放的機車。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼員警在2台車之間找到陳男的機車，原來他根本忘記停放位置。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

員警先要陳男回想，究竟是從哪個營區大門進出？研判陳男應該是忘記停放位置、搞錯方向，果真員警在一台貨車與轎車之間，發現一台藍色機車停在裡頭，10分鐘之內就幫陳男找回愛車，陳男也尷尬得趕緊說不好意思，這下終於能回家烤肉了。

警方提醒，民眾外出，若將愛車停放在不熟悉路段或停車場時，為免因巷弄多、景色相似等而忘記停放地點，建議可記下附近清楚地標、或以手機拍照停放點、或以通訊軟體Line功能「位置資訊」記住自己停車位置，才能有效防範類似情形發生。

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