台東社福津貼將主動清查免申請　2萬5千民眾受益

▲台東社福津貼將主動清查免申請。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提升社會福利服務的效率與便利性，自今年10月1日起，將啟動「中低收入戶、低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」6大社福津貼及「國民年金被保險人所得未達一定標準認定」的「主動清查」作業，民眾不再需要臨櫃申辦，預計將有約2萬5千名民眾受益。



台東縣長饒慶鈴表示，此次「主動清查」政策正是「快效率」施政目標體現，縣府整合縣內各鄉鎮市公所，並透過電子（無紙）化一級一審作業流程，提升社會救助的效率與透明度，改善過去需要民眾親自到公所辦理的繁瑣程序，更縮短行政作業時間，讓弱勢家庭能更迅速地獲得所需的支持。



台東縣政府社會處說明，這次行政變革由「申請制」改為「主動清查制」。在6大社福津貼審認，台東縣各公所將自113年10月1日起，運用「衛生福利部全國社會福利資源整合系統」進行資料查調，無需民眾再次申請；若有資料未能透過系統查詢，則由公所通知民眾補件，審核結果亦由公所自12月9日起主動通知。而「國民年金被保險人所得未達一定標準認定」，同樣自113年10月1日起主動清查，並於12月31日開始主動通知。



台東縣政府再次提醒，已符合113年6大社福津貼及國民年金費減免資格的民眾無需重新申請，若尚未符合但家庭經濟陷入困境的民眾，仍需攜帶相關文件前往戶籍所在地的公所提出申請。